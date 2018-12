Bagnasco: da Genova prova di dignità

La città di Genova "è stata lacerata nel suo corpo vivo, ma non è rimasta piegata", Genova "ha dato, ancora una volta, prova di dignità, ha mostrato la capacità di resistere e di lottare sapendo, per antica esperienza, che, insieme, non solo si può resistere ma si superano le prove". Lo ha detto il cardinale Bagnasco nell'omelia di oggi. Ricordando la tragedia del crollo di ponte Morandi,Bagnasco ha osservato che "dalle rovine sembra si sia sprigionata una benevolenza reciproca nuova", un pensare postivo che guarda al futuro.(Di martedì 25 dicembre 2018)

