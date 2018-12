Agguato di killer incappucciati in centro a Pesaro | giustiziato il fratello di un

Agguato a Pesaro - ucciso con venti colpi di pistola mentre parcheggia l'auto : ricercati due killer : Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola . Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via ...

Pesaro - Agguato nel centro storico : due killer uccidono un uomo a colpi di pistola : agguato nel centro storico di Pesaro dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola . Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via Bovio. Secondo una prima ...

Agguato in tabaccheria : killer uccidono Francesca - 53 anni - e il suo compagno : Un uomo ed una donna sono stati uccisi stasera a colpi di pistola in circostanze ancora da chiarire mentre si trovavano in una tabaccheria a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro. Le vittime,...