Abbandona il cane in strada a Natale | la reazione del cucciolo è devastante Il video che

Il padrone scende dall’auto col cane al guinzaglio - poi lo libera e scappa per Abbandonarlo. Ecco cosa succede : Un uomo scende dall’auto col cane al guinzaglio e la cuccia in mano. Poi lo libera e scappa verso la propria macchina (con a bordo un’altra persona). È la triste scena registrata dalle telecamere di videosorveglianza in una via di Stoke-on-Trent, nella contea inglese dello Staffordshire, e pubblicata dall”associazione animalista Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals che opera in Inghilterra e Galles. Il cane, ...