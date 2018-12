Manchester United | Mourinho cacciato e dimenticato | il suo ufficio ripulito in 5 minuti

Manchester United - i protagonisti del Treble del 1999 tornano in società : L’era post Mourinho si è aperta alla grande per il Manchester United, che ha sconfitto largamente il Cardiff con un netto 1-5. Ovviamente, però, non può bastare una sola partita a risolvere tutti i problemi che i Red Devils si portano appresso da un po’. Secondo il The Sun sir Alex Ferguson, è pronto a tornare a collaborare con il club dopo i problemi di salute: il suo ruolo sarà quello di consulente. Stando al Mirror, non ...

Manchester United - Rooney sul post Mourinho : “L’arrivo di Solskjaer ha dato serenità” : Wayne Rooney, ex bandiera del Manchester United, ha espresso il suo parere sull’arrivo a Old Trafford di Solskjaer, sostituto di Mourinho sulla panchina dei Red Devils. Secondo Rooney, che conosce bene l’ambiente del club tanto da essere ancora in contatto con alcuni vecchi compagni, “per fare bene bisogna che tutti i componenti siano felici”. E aggiunge, in riferimento alla gestione Mourinho: “Credo invece ...

Manchester United - Pogba a sorpresa su Mourinho : Pogba non ha mai avuto un bel rapporto con Mourinho, ma è pur vero che il centrocampista francese è arrivato a Manchester proprio grazie alle pressioni dello Special One, che ha spinto per prelevare il Polpo dalla Juventus per una cifra record. Nonostante i diverbi e le conseguenti panchine, Pogba ha comunque voluto parlare bene del suo ex allenatore al termine della prima partita dell’era Solskjær: “Abbiamo vinto dei trofei ...

Manchester United - Pogba spiazza tutti 'Con Mourinho cresciuto come uomo e calciatore' : Manchester - Paul Pogba spiazza tutti. Additato come uno dei principali oppositori di José Mourinho, il francese spiazza tutti e ringrazia il tecnico portoghese per averlo aiutato a crescere, sia come ...

Manchester United - Solskjaer sulle orme di Sir Alex Ferguson : ecco i 'Fergie Diaries' : Alzi la mano chi avrebbe scommesso sull'incredibile impatto del nuovo Manchester United targato Ole Gunnar Solskjaer . Tre punti e cinque gol segnati in Galles contro il Cardiff , vittoria più che ...

Manchester United - Pogba spiazza tutti dopo l’esonero di Mourinho : le parole del francese sono inaspettate : Il centrocampista del Manchester United ha parlato dopo la vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Cardiff José Mourinho è ormai il passato, il Manchester United è ripartito alla grande con Solskjaer come sostituto. I ‘Red Devils’ hanno asfaltato il Cardiff in trasferta, vincendo 1-5 grazie anche alla super prestazione di Paul Pogba. AFP/LaPresse Il francese è tornato a parlare al termine del match, soffermandosi anche ...

Cardiff Manchester United 1-5 : Gol e Highlights. Le dichiarazioni di Pogba dopo la vittoria : Ottimo esordio per Solskjaer sulla panchina del Manchester United: con Pogba titolare sbanca Cardiff per 5-1. Gol e highlights del match.Per Ole Gunnar Solskjaer non poteva esserci esordio migliore sulla panchina dei Red Devils. Il 5-1 rifilato al Cardiff City, il suo ex club, ha mostrato tutte le effettive potenzialità del Manchester United, dove ha brillato il reparto avanzato in rete con tutte e tre le punte schierate dal primo minuto dal ...

Inter - Manchester United sempre interessato a Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori elementi all'Interno della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Il centrale slovacco, arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni, è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione. Anche nel peggior momento della squadra nerazzurra, tra dicembre e febbraio, il giocatore è sempre stato tra i migliori ...

Cardiff Manchester United 1-5 - gol e highlights. Solskjaer sorride - il dopo-Mourinho inizia con una vittoria : Cardiff-Manchester United 1-5 3' Rashford, MU,, 29' Herrera, MU,, 38' rig. Camarasa, C,, 41' Martial, MU,, 56' rig. Lingard, MU,, 90' Lingard, MU, Cardiff, 4-1-4-1,: Etheridge; Ecuele Manga, Morrison, ...

Manchester United : "Mourinho - come ti sei vestito?" I motivi dell'esonero : A tre giorni dalla cacciata di José Mourinho dal Manchester United non c'è giornale del Regno che non riporti questa o quella indiscrezione sulle 'vere cause' che hanno portato al licenziamento del ...

Manchester United - incredibili retroscena su Mourinho : la richiesta dei calciatori e la ‘scommessa’ di Sanchez : Ultime ore caldissime in casa Manchester United con l’esonero di José Mourinho, secondo quanto riporta il “Mirror” quattro calciatori sarebbero andati dall’amministratore delegato Ed Woodward per chiedere l’esonero del tecnico portoghese, minacciando di chiedere ufficialmente la cessione a gennaio se fosse rimasto al suo posto ma anche con altri il rapporto era ormai incrinato. Il rapporto con Martal, Shaw e ...

Manchester United - Solskjaer si presenta : 'Impossibile dire di no - ho ricevuto consigli da Ferguson' : L'influenza di Sir Alex "Mi ha influenzato in tutto", ha detto Solskjaer nella sua prima conferenza stampa allo United, prima di affrontare il Cardiff nella sfida di sabato, diretta su Sky Sport ...

Manchester United - Solskjaer torna a casa : cioccolato in dono : Che bel gesto di Solskjaer! Appena arrivato al Trafford Training Centre di Carrington, il nuovo allenatore del Manchester United ha deciso di omaggiare una delle figure storiche del mondo Red Devils. ...

Manchester United - scommesse sull’esonero di Mourinho all’interno dello spogliatoio : Sanchez vince 20mila sterline : Manchester United, i calciatori della rosa di Mourinho scommettevano sul suo esonero: 20mila sterline vinte da Sanchez Lo spogliatoio del Manchester United scommetteva sull’esonero di Mourinho. Una notizia davvero clamorosa quella rivelata dal Sun, che dà l’idea di un clima non proprio idilliaco all’interno del club prima dell’addio di Mou. Secondo le indiscrezioni, Alexis Sanchez avrebbe scommesso ...