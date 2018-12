La top 10 delle diete più efficaci del 2018

Pensioni - come funziona lo stop triennale delle rivalutazioni : Nell’arco di 10 anni previsti r10 miliardi di risparmi ma nell’immediato la miura coprirà solo il 10% dei costi di quota 100. Copertura al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo (1.521 euro mensili). Il nuovo schema di indicizzazione vale fino al 2021. Sindacati in trincea: misura inaccettabile...

Pensioni - come funziona lo stop triennale delle rivalutazioni : Venerdì il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervistato a Radio24 ha difeso il prelievo di solidarietà sulle Pensioni elevate: «si tratta di un provvedimento temporaneo, anche perché se non lo ...

Meghan Markle è regina di stile per Vogue : c'è lei nella top 10 delle meglio vestite : Meghan Markle è regina di stile: a decretarlo è la rivista Vogue. La duchessa di Sussex, infatti, è stata inserita tra le dieci star meglio vestite del 2018. Insieme a lei nella top ten ci sono le "colleghe" attrici Emma Stone, Saoirse Ronan, Zoe Kravitz, Zendaya e Tracee Ellis Ross.Troviamo anche cantanti del calibro di Lady Gaga e Rihanna, ma anche la top model curvy Paloma Elsesser e l'ex modella britannica di origini ...

Fattura elettronica - bocciata banca dati Agenzia delle Entrate. Stop ai dati sanitari : Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle Entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati e no alla Fatturazione elettronica per le...

Ricerca : top ten scienziati del 2018 - c'è papà delle 'gemelle Ogm'. : E' un fisico anche Jess Wade, studiosa che ha fatto notizia grazie ai suoi sforzi a favore delle donne e delle persone di colore nella scienza, tra l'altro scrivendo centinaia di voci di Wikipedia ...

Il colosso Salini-Impregilo costruirà il nuovo ponte di Genova. Per i 5Stelle "non è il top - ci sono delle ombre" : E' mattino presto quando sugli smartphone di alcuni deputati M5s iniziano a rimbalzare messaggi di questo tenore: "Ma come? Proprio Impregilo?". I lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera a Genova sono stati affidati alla cordata Fincantieri-Salini-Italferr. Decisione che fa discutere i 5Stelle. Salini-Impregilo, l'azienda che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria, "non è esattamente il top", confessa un ...

Manovra - stop all'emendamento per la riparazione delle buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...

Il film dell'orrore delle mense : ?"topi - parassiti e cibi scaduti" : Sette mense scolastiche chiuse, 81 su 224 con delle irregolarità: praticamente una su tre. È il risultato di un monitoraggio eseguito dai Nas in tutta Italia dall'inizio. E il ministro della Salute, Giulia Grillo, non usa giri di parole: "È un film dell'orrore".I controlli nelle scuole sono partiti all'inizio dell'anno. Oggi i primi provvedimenti: in sette mense la situazione è così grave che i bambini non potranno più andarci, mentre negli ...

La Dante Piacentina senza mecenati - ma rimane nella top ten delle migliori sezioni italiane : La 'Dante' non fa 'richiamo pletorico', né d'altronde può organizzare spettacoli a pagamento di biglietti. Ed è anche per questo, che è importante accrescere il numero dei tesserati. Ottima invece la ...

Strage di Corinaldo : oggi le autopsie sui corpi delle vittime : Intanto le indagini hanno chiarito che nel locale c'era molta più gente del consentito. Ingressi 'in nero' con braccialetti, prenotazioni e tagliandi per le consumazioni -

Coppa del Mondo pista lunga – Giovannini e Lollobrigida nella top 10 delle lunghe distanze : Nell’ultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo in Polonia il trentino è 6° sui 10.000 e la romana 7ª sui 5000. Bel 5° posto del Team Sprint femminile mentre nei 10.000 di Division B gran seconda piazza per Ghiotto Le lunghe distanze chiudono l’ultima giornata del week-end di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove si è da poco conclusa la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. Grande attenzione, come ...

Dallo stop allo scudo delle banche agli incentivi per le auto ecologiche - qui le ultime novità : La commissione Bilancio ha approvato varie modifiche alla finanziaria che da stasera sarà in Aula. Quota 100 e reddito di cittadinanza rinviati al Senato -

Al via Fox Circus - la maratona no-stop di tre giorni dedicata al mondo delle Serie Tv : 52 ore di intrattenimento no stop, 9 attrazioni a tema, 45 incontri con ospiti italiani e internazionali, e ancora esperienze immersive, premiere, maratone talk show, workshop professionali. Questi ...