Gallinari super ma vince Golden State

NBA - super Danilo Gallinari : perché è lui l'arma in più degli L.A. Clippers : A Los Angeles le cose stanno andando meglio del previsto, non soltanto in casa Lakers. I Clippers sono nel pieno della zona playoff, con il record identico a quello dei cugini , nonostante Steve ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera Golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...