Festa di Capodanno a Modena | baci e abbracci a mezzanotte

Calici di San Silvestro a Suvereto - il 31 dicembre è Festa di Capodanno nel borgo toscano : Come ogni anno, anche per l'attesa del 2019 la località di Suvereto, in provincia di Livorno, si animerà con l'evento di fine anno Calici di San Silvestro. Dall'ora dell'aperitivo alle prime ore del mattino, il centro storico suveretano sarà caratterizzato da festosa musica itinerante e dai deliziosi sapori di un percorso enogastronomico. Dalle 23:00 in poi, in Piazza Vittorio Veneto, musica e balli con l'associazione Aria Confezionata e Riolab. ...

Grande Festa di Capodanno a Lavis : si punta sulle famiglie : Ma, soprattutto, proporranno spettacoli di bolle, palloncini modellabili, giochi ed attività per i bambini. In un'area del PaLavis troveranno posto un parco di giochi gonfiabili sorvegliati ed un ...

Capodanno ad Ancona - per San Silvestro Festa in piazza con Meganoidi e Maria Antonietta : Lunedì 31 dicembre la festa di Capodanno ad Ancona 2019 sarà animata da due protagonisti del panorama musicale italiano. Per il Veglione di San Silvestro, infatti, la musica di sottofondo in piazza del Papa sarà quella dei Meganoidi, gruppo genovese nato sul finire degli Anni '90, e di Maria Antonietta, la talentuosa cantautrice marchigiana che da qualche anno ha avuto modo di farsi conoscere in vari palcoscenici italiani. Oltre alla band ligure ...

Salerno - Capodanno con Gazzè : la Festa costerà quasi 300mila euro : Diverse agenzie operanti nel settore sono state a invitate dal Comune di Salerno a inviare proposte di spettacoli in piazza. La scelta dell'amministrazione è caduta sul cantautore romano e sul rapper ...

Capodanno a New York - è qui la Festa! : Spostandosi ad esempio a Brooklyn, ad andare in scena sarà la 39° edizione del The New Year's Eve Fireworks Celebration , un evento gratuito da vivere tra spettacoli e fuochi d'artificio. Dove? L'...

Festa di Roma 2019 : nella città universale arriva il Capodanno ispirato alla Luna : Per un giorno intero il cuore della città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

Capodanno a Casamicciola - il 31 dicembre sarà Festa in piazza con gli Eiffel 65 : sarà la coinvolgente musica dance degli Eiffel 65 ad animare la festa di Capodanno a Casamicciola, in provincia di Napoli. Il veglione di San Silvestro 2018 sarà allestito in piazza Marina, e sarà anche allietato dalla presenza di Dj Nana, dal resident Ivano Veccia e dalla voce di Vin Twin. La manifestazione pubblica di fine anno sarà presentata da Gaetano Ferrandino e rientra tra gli appuntamenti principali del cartellone natalizio organizzato ...

Piante illuminate ma niente porno-palme A Civitanova sarà un Natale più sobrio Nessuna Festa in piazza a Capodanno : Le ormai famose 'porno-palme' dello scorso Natale di Laura Boccanera Il villaggio di Babbo Natale, pista di pattinaggio e spettacoli itineranti, illuminazione spettacolare dei giardini: Sstavolta però faremo le prove». Parola dell'assessore Maika Gabellieri. Dopo l'exploit dello scorso anno con il discutibile ...

Capodanno a Senigallia - Festa in Piazza del Duca con luci e fuochi di artificio silenziosi : Il Capodanno a Senigallia (Ancona) sarà festeggiato in Piazza del Duca all'insegna di luci, colori e tanta buona musica. L'obiettivo è quello di andare incontro al 2019 in maniera serena, divertente, fantasiosa e di allestire una festa dell'Ultimo dell'Anno che possa essere ideale per persone di ogni età, ma anche per gli amici a quattro zampe. Il Veglione di San Silvesto senigalliese rientra nel cartellone di iniziative di 'Natale a ...

Reggio Emilia - Festa di Capodanno in piazza con Daniele Silvestri : La festa per il Capodanno 2019 a Reggio Emilia avrà la colonna sonora di Daniele Silvestri. Il cantante romano, infatti, sarà il protagonista musicale del Veglione dell'Ultimo dell'Anno organizzato per lunedì 31 dicembre in piazza Martiri del 7 luglio. Per il festoso evento di San Silvestro la scelta della città Emiliana è quindi caduta su di un artista amato da più generazioni, un grande interprete che è al top della scena musicale da decenni e ...