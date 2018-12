Una super Juve con | l' altro | Super Mario | ' Mandzukic è straordinario'

Oroscopo di domani 24 dicembre : nuova lUnazione - segni di Fuoco super-favoriti in amore : L'Oroscopo di domani 24 dicembre 2018 annuncia il nuovo cambio di settore messo in conto all'Astro della Terra il giorno della Vigilia di Natale. A tal proposito l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, porta all'attenzione di tutti noi l'imminente passaggio della Luna in Leone. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Ebbene, come da titolo, il periodo si preannuncia molto positivo per i tre ...

Individuata Una super-Terra che dista 60 anni luce dal nostro Pianeta : si chiama Pi greco Mensae C : Si chiama Pi greco Mensae C , ha un raggio che è il doppio rispetto a quello del nostro Pianeta e ruota attorno all'omonima stella in sei giorni . Il mondo individuato dal team di ricercatori ...

Superbike - nel 2019 si correrà ancora a LagUna Seca : Il pluri campione del mondo Jonathan Rea ha lasciato il segno in California delle due stagioni passate, vincendo le ultime tre gare sui 3,61 chilometri di asfalto. Tutto sulla Superbike Superbike ...

Superbike - c'è il calendario ufficiale : confermata LagUna Seca : E' stato ufficializzato il calendario 2019 del Mondiale Superbike . Rispetto alla bozza ufficiosa di qualche settimana fa, c'è la conferma di Laguna Seca : la tappa californiana si correrà il 12-14 ...

Mercedes SLR Vision : Una seconda vita virtuale per la supercar di lusso [FOTO] : La mai dimenticata supercar teutonica dei primi anni duemila rivive in un sapiente esercizio di stile firmato da Invisie La mitica Mercedes-SLR McLaren, supercar prodotta in collaborazione con la scuderia inglese di Formula Uno dal 2003 al 2010, ritorna, almeno dal punto di vista virtuale, nell’ultimo lavoro del designer Invisie. Il designer ha realizzato infatti una serie di immagini rendering che immortalano una possibile seconda ...

Ecotassa e superbollo - Una stangata da mille a 10 mila euro : Ok, la seconda versione dellEcotassa è certamente più digeribile della prima, che colpiva indiscriminatamente (e ingiustificatamente) la gran parte degli acquirenti di auto nuove. Però anche la correzione operata al Senato presenta delle criticità. Di metodo e di merito. Sul metodo perché è davvero poco ragionevole colpire con una sovrattassa una parte, ancorché minoritaria, del parco auto. Nel merito, perché una buona fetta di queste macchine è ...

Superbike - si torna a LagUna Seca nel Mondiale 2019 : Dove e quando si corre Il Mondiale 2019 si apre, come di consueto, con le due tappe asiatico-australiane: la prima a Phillip Island, in Australia , nell'ultimo weekend di febbraio, dal 22 al 24,, la ...

Una Poltrona per Due di nuovo in onda la Vigilia di Natale - aperte le scommesse : riuscirà a superare il 12 - 5% di share dello scorso anno? : Il titolo originale è Trading Places ma in Italia è la traduzione a risvegliare in quasi tutti lo spirito natalizio o, almeno, la consapevolezza di cosa sarà certamente in tv la Vigilia di Natale. Anche quest’anno infatti torna su Italia Uno Una Poltrona per Due, film con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. La storia ben si presta a questo particolare giorno dell’anno perché si tratta di un’amicizia che nasce proprio ...

Scoperta Una Superterra distante 60 anni luce : A 60 anni luce dalla Terra c' una super-Terra, con un raggio doppio rispetto al nostro pianeta e una massa superiore di 4,5 volte. Pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, la Scoperta si ...

Record di vendite per Super Smash Bros. Ultimate : è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per Una console domestica di Nintendo : Con 74 personaggi giocabili, più di 100 livelli, oltre 800 brani musicali e molto altro, Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch non è solo il più grande crossover nella storia dei giochi: è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console Nintendo (i dati includono sia versioni singole e bundle vendute nei punti vendita, che versioni scaricabili dal Nintendo eShop), Superando le vendite al lancio di titoli come The Legend ...

Astronomia : scoperta “Pi greco Mensae c” - Una super-Terra a 60 anni luce da noi : Una ricerca internazionale coordinata da Davide Gandolfi, del dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, ha scoperto una super–Terra a 60 anni luce di distanza, con un raggio doppio rispetto al nostro pianeta e una massa superiore di 4,5 volte. Il pianeta, descritto su Astronomy & Astrophysics, è il primo scoperto grazie ai dati del telescopio spaziale Tess della NASA, lanciato ad aprile scorso: ruota in 6 giorni attorno ...

Volevate Waluigi in Super Smash Bros. Ultimate? Ne avrete Una marea a causa di uno strano glitch : Super Smash Bros. Ultimate, l'ultima fatica del maestro Masahiro Sakurai, è da poco approdato sugli scaffali di tutto il mondo macinando vendite record e gettando in una mischia furibonda tutti i giocatori. Mentre video gameplay e sessioni di gioco si moltiplicano su YouTube, qualcuno si è imbattuto in un curioso glitch di cui ha dato notizia Gamespot.Lo Youtuber Master0fHyrule ha diffuso un video in cui mostra in azione due personaggi di ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Murilo super - Kaká Una sentenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo del girone d’andata. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Murilo FERREIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS) – Senza ombra di dubbio è lui il simbolo dell’Acqua&Sapone Unigross nel rotondo successo ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Che bello gareggiare in Val Gardena - Una vera discesa”. Brignone : “Spero in un bel superG” : Giornata di prove di discesa in Val Gardena per le ragazze, attese da due giorni di gara sulla mitica Saslong: domani la discesa e mercoledì il superG validi per le Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Oggi si è ben comportata Nicol Delago che, dopo gli ottimi riscontri ottenuti durante la trasferta in Nordamerica, ha battuto un colpo anche nei test odierni sulla neve italiane chiudendo le due prove con un terzo e un secondo posto. Le prove ...