Infortunio Bernardeschi | si ferma il calciatore della Juventus

(Di domenica 23 dicembre 2018)– «Ci prendiamo qualche ora di relax ma poi ci concentriamo subito sull’Atalanta». Ha parlato chiaro, ieri a fine partita, Capitan Chiellini. Non c’è tempo per riposare o per gioire per la matematica che anche quest’anno dichiara la Juve Campione d’Inverno: il giorno di Santo Stefano i bianconeri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo (ore 15). Ecco perché la squadra si è ritrovata oggi al JTC Continassa, per una seduta che, come sempre nei giorni post gara ha visto i protagonisti di ieri lavorare in una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo., nel lavoro post gara in palestra, ha avuto risentimento muscolare agli adduttoricoscia destra e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.Domani, vigilia di Natale e antivigilia di Atalanta-Juve, l’allenamento è programmato in ...