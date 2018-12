Twitch | I clienti Prime possono regalare giochi

gamerbrain

: @semioticmonkey ps (sul creative di twitch per trovare mercato) io sto spingendo la mia sorella di tatuaggio che pe… - figuredisfondo : @semioticmonkey ps (sul creative di twitch per trovare mercato) io sto spingendo la mia sorella di tatuaggio che pe… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) La stagione dei doni è arrivata! A partire da oggi e fino al 31 dicembre 2018, iriscuotere un giocogratuito per se stessi e regalarne una copia gratuita a un amico, anche se non hain regalo controvano igratuiti connella pagina Ricompensa. Se un gioco può essere regalato, accanto al pulsante “Riscuoti” sarà visualizzato anche un pulsante “Invia come regalo”. Per inviare il gioco come regalo, seleziona questo pulsante e invia il regalo all’accountdel tuo amico.Il destinatario riceverà una notifica del regalo sia via email che mediante una notifica push e potrà riscuoterlo nella pagina Ricompensa. Non è necessario che il destinatario prescelto colleghi aun account ...