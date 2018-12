Sci alpino - Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza per confermarsi : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Sci : Shiffrin guida slalom Courchevel : ANSA, - Courchevel, FRANCIA,, 22 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 47.70 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondi di Courchevel: seguono la slovacca Petra ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Sci alpino – Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di Courchevel, la classifica dello slalom al momento è la stessa dei due già disputati in questa stagione a Levi e a Killington. Solo quattro centesimi dividono le due atlete: la statunitense è partita lentamente rispetto ai suoi standard, poi ha ...

Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche di un soffio su Vlhova. Bene Chiara Costazza : Ormai non si può certo definire una sorpresa, ma Mikaela Shiffrin chiude al comando anche la prima manche dello speciale di Courchevel, Francia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Dopo la fitta nevicata di ieri, le condizioni sono risultate decisamente migliori, con un pallido sole che bacia la pista della Savoia, e rende la visibilità assolutamente perfetta. Davanti a tutte, come detto, troviamo la dominatrice della stagione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando con solo 4 centesimi di vantaggio su Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per la vittoria n.50 - azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Domina Mikaela Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci - Coppa del mondo : Shiffrin vince il gigante di Courchevel. Brignone quarta : Un'irraggiungibile Mikaela Shiffrin colleziona la vittoria n.49 della propria carriera a Courchevel , trionfando davanti a Rebensburg , +0.14, e Worley , +0.33, . Dopo due podi nelle prime due gare di ...

Sci - Shiffrin vince lo slalom gigante di Courchevel. Quarta la Brignone : Nonostante le condizioni climatiche avverse, la statunitense migliora il risultato della manche del mattino, dominata dalla Rebensburg, che si accontenta del posto d'onore finale

Sci - trionfo Shiffrin a Courchevel : la Brignone è quarta nel gigante : ... che si era presa una piccola pausa saltando la tappa in Val Gardena, festeggia la prima vittoria stagionale in gigante dov'è campionessa olimpica, la sesta di quest'edizione della Coppa del mondo e ...

Sci alpino - Pagelle gigante Courchevel : Shiffrin torna e fa saltare il banco. Brignone si difende - Worley profeta in patria : Oggi si è disputato il gigante maschile di Courchevel, vinto dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle delle protagoniste di giornata e degli italiani. MIKAELA Shiffrin 9: Il carica batterie di casa Shiffrin funziona ancora benissimo. Aveva saltato la trasferta in Val Gardena per presentarsi al meglio a Courchevel: missione compiuta anche se non è la sua migliore versione quella vista nella prima manche. Seconda manche tutta di ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom gigante di Courchevel : Federica Brignone sfiora il podio : Shiffrin torna al trionfo in gigante sotto la neve di Courchevel, Brignone chiude quarta e resta al comando della classifica di specialità Il podio del gigante sfuma per prima volta nella stagione, ma Federica Brignone, con il quarto posto conquistato a Courchevel resta comunque in testa alla classifica di specialità con 230 punti. Su una pista che non ha mai amato e che non le ha mai portato fortuna, l’azzurra trova comunque un buon ...