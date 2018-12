Quando in Sicilia si guardavano le stelle

Alessandro Di Battista era soprannominato "cuore di panna" Quando faceva l'animatore in Sicilia : Prima di essere un Guerrillero, Alessandro di Battista aveva come nome di battaglia "cuore di panna". Nel 2001 faceva l'animatore in un villaggio turistico di San Vito Lo Capo. Come riporta il settimanale Oggi, insieme a lui lavoravano Carlo Randazzo, oggi nella comunicazione Cinquestelle alla Camera dei Deputati oltre ad essere il responsabile degli eventi M5S, e Livio Di Stefano, fratello di Manlio sottosegretario agli Affari Esteri targato 5 ...