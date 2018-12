Manovra | ennesimo rinvio | il maxiemendamento slitta a oggi pomeriggio

Manovra - ennesimo rinvio : il maxiemendamento slitta a oggi : «Siamo in zona Cesarini, abbiamo creato un rallentamento; ci siamo e confidiamo che domani la Manovra possa essere approvata al Senato», spiega il premier Giuseppe Conte. Il gruppo dem occupa l’Aula per protesta. La discussione generale è fissata alle 16, le dichiarazioni di voto per la fiducia si terranno invece a partire dalle 20,30, cui seguirà la prima ”chiama”...

Manovra - ennesimo rinvio : il maxiemendamento slitta a domani : «Siamo in Zona Cesarini, abbiamo creato un rallentamento; ci siamo e confidiamo che domani la Manovra possa essere approvata al Senato previa discussione in Aula», spiega il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. Fonti parlamentari indicano le 14 di sabato 22 dicembre per la ripresa dei lavori dell'Assemblea di Palazzo Madama...