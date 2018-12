Gli Usa riaprono una base militare in Alaska per monitorare la Russia

Usa : Reginald - 2 anni - ha un tumore rarissimo - il papà : 'InviateGli cartoline di Natale' : Reginald Zayden Ray Flores - da tutti chiamato semplicemente Zayden - ha appena 2 anni ed è affetto da Atrt-tumore rabdoide teratoide atipico, una patologia gravissima e ancora poca nota. Dallo scorso novembre è ricoverato in ospedale in Texas, dove vive con la sua famiglia. Il papà, Reginald Flores, ha voluto raccontare la triste storia di suo figlio ed avviare, tramite la piattaforma GoFundMe, una raccolta fondi. L'uomo, straziato dal dolore, ...

Listini frenati daGli Usa E lo spread torna a salire : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

Non c'è accordo sui 5 miliardi chiesti da Trump per costruire il muro - "shutdown parziale" neGli Usa : Non succede solo in Italia. Anche negli Usa si litiga sulla legge di bilancio, al punto da far scattare lo "shutdown parziale", con il blocco di un quarto delle attività federali, legato alla mancanza di fondi.Il Congresso americano non è riuscito a trovare un accordo dell'ultima ora sulla richiesta del presidente Donald Trump di stanziare 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico. La chiusura - la ...

Ragusa - il sindaco nelle case di riposo per Gli auguri di Natale : Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, oggi, si recherà in visita alla Casa di Ospitalità Iblea e alla casa di riposo San Giuseppe per auguri di Natale

Lo shutdown neGli Usa - cos'è e quali conseguenze ha - : Il blocco delle attività amministrative si verifica quando il Congresso non approva la legge di rifinanziamento. Durante questo periodo, il governo cerca di garantire i servizi essenziali, ma gran ...

Scatta il temuto “shutdown neGli Usa : blocco parziale delle attività federali : Scatta un nuovo “shutdown” negli Stati Uniti: è il 3° nel 2018 ed è la prima volta da 40 anni che l’amministrazione statunitense chiude i battenti 3 volte in 12 mesi. I lavori di Camera e Senato sono stati aggiornati senza che sia stata trovata un’intesa sul bilancio del governo entro il termine fissato per le 24 di venerdì (ora di Washington), facendo Scattare un blocco parziale delle attività federali. Il nodo cruciale ...

Fed e rischio shutdown : Gli Usa pesano ancora sui mercati : ... invece in Germania l'indice Gfk è previsto stabile a gennaio a 10,4 punti, lo stesso livello di dicembre, nonostante vi sia la prospettiva di un rallentamento della prima economia europea. Il Pil ...

Borse in calo con l'avvicinarsi dello shutdown neGli USA : La Cina continuerà a concentrarsi sull'Asia, costruendo un'economia regionale sinocentrica resiliente. Il progresso della Cina in Asia non rallenterà e fungerà da forte barriera nei confronti degli ...

Facebook : precisazioni contro il NYT - causa legale neGli Usa - dossier del Congresso - inchiesta tedesca : ... , il quale sostiene che Facebook abbia fallito nel proteggere i dati degli utenti , essendone consapevole da almeno un paio d'anni, permettendo ad una società di consulenza politica di poterli usare ...

Cade un altro muro : Gli assi del baseball cubano possono giocare neGli Usa : La massima lega professionistica di baseball (MLB) e la Federbaseball di Cuba hanno firmato uno storico accordo per il libero accesso dei giocatori dell’Avana nelle squadre Usa, senza più tensioni diplomatiche. Un accordo che, equiparandosi a quello con le leghe asiatiche, in cambio di una percentuale su tutti i trasferimenti degli atleti dal piccolo paese caraibico agli Stati Uniti cancella anni e anni di frizioni, e drammi umani e ...

Spider-Man diventa il gioco di supereroi venduto più velocemente neGli USA : L'esclusiva PS4 Marvel's Spider-Man è andata benissimo sul mercato dal suo lancio a settembre e il gioco è ora diventato il titolo di supereroi venduto più velocemente negli Stati Uniti, riporta Wccftech.L'analista Mat Piscatella ha fornito un'occhiata ai dati di vendita NPD di novembre e ha confermato che il titolo è il gioco di supereroi venduto più rapidamente negli USA. Dato che il gioco è un titolo open-world di alta qualità, questi ...

Alluminio - Gli Usa graziano Rusal - ma sul prezzo pesa la Cina - : Gli investitori in realtà sono preoccupati soprattutto per la frenata dell'economia globale e per la debolezza dei consumi in Cina : un allarme quest'ultimo che ha portato i maggiori produttori ...

Gli Usa via dalla Siria e dall'Afghanistan : il ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE in travaGlio da sola su un’isola!!! : Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful HOPE Spencer proporrà a Liam per dopo Natale un breve viaggio da soli sull’isola di Catalina, a non molte miglia al largo di Los Angeles. La giovane Logan vorrà fuggire dalla situazione che si è venuta a creare intorno a lei e passare del tempo da sola con il marito. L’interprete di HOPE, Annika Noelle, ha anticipato che “HOPE è stanca di condividere ...