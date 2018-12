SCUOLA | ASSESSORE DONAZZAN IN VISITA ALLA PRIMARIA DI PAVIOLA DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Gibellina - novità in giunta. Pirrello assessore alla SCUOLA - Bonifacio vice sindaco : ... ha individuato nella dottoressa Daniela Pirrello , attualmente dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, quale assessore alla Pubblica Istruzione, alle politiche del Welfare e allo Sport. ...

Finanziamenti perduti alla SCUOLA Giromini - i socialisti : «Colpa dell'assessore Raggi» : Marina di Carrara - «L'assessore Raggi, in evidente stato confusionale per i disastri che sta causando alla città, non ha trovato di meglio da fare che accampare puerili giustificazioni a un fatto ...