Roma mette online i cantieri stradali

Una mappa interattiva che contiene le informazioni suidel Comune di, che ha competenza sulla manutenzione su circa 800 km di strade a grande viabilità. La sindaca Raggi ha presentato il progetto on line, raggiungibile dal sito del Comune, che aggiorna in tempo reale lo stato dei 169aperti e perdi consultare schede su bandi,imprese,costi e foto prima e dopo lavori. Rimane ai Municipi la manutenzione della viabilità secondaria, per 4700 km.(Di venerdì 21 dicembre 2018)