Pallamano | storico ai Mondiali femminili | sarà presente anche la transessuale Hannah

(Di venerdì 21 dicembre 2018) I prossimidiavranno una nuova storia da raccontare: quella diMouncey. In realtà, fino a pochi anni fa, avremmo dovuto chiamarla, anzi chiamarlo, Callum Mouncey: stiamo infatti parlando di una persona che ha cambiato sesso, che dopo aver disputato i2013 come uomo disputerà quelli del 2019 come donna.Quella di Mouncey è una storia che potrebbe somigliare a quella di tante persone che passano attraverso un simile travaglio, sia fisico che psicologico: sentirsi una donna nel corpo di un uomo. Dopo aver spiegato la propria situazione alla madre, prima ancora che agli amici e al resto della famiglia, ha iniziato la terapia ormonale necessaria per giungere al cambio di sesso a fine 2015, identificandosi poi pubblicamente come donna verso la metà del 2016.Non è stato semplice, però, poter tornare a giocare ai massimi livelli, e farlo da ...