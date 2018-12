Omicidio Matilda - assolto Cangialosi. Dopo 13 anni nessun colpevole : Omicidio Matilda , assolto Cangialosi. Dopo 13 anni nessun colpevole Sono passati 13 anni da quando la bimba di 23 mesi fu uccisa in una villetta di Roasio, in provincia di Vercelli. La Corte d’assise di appello di Torino ha assolto l’unico imputato, l’ex compagno della madre della piccola Parole chiave: ...

Assolto il compagno della mamma - l' Omicidio della piccola Matilda è senza colpevoli : 'Condannare il mio assistito significa andare contro la scienza e contro la scienza non si può andare nemmeno in un processo - ha detto l'avvocato di Cangialosi, Stefano Del Mastro, analizzando ...

Omicidio Matilda Borin - assolto l’unico imputato : dopo 13 anni il caso resta un mistero : Antonio Cangialosi, l'uomo accusato di Omicidio preterintenzionale per la morte di Matilda, uccisa in una casa colonica della provincia di Vercelli 13 anni fa, è stato assolto in via definitiva.Continua a leggere