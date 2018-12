Nizza | Vieira scarica Balotelli | ' Difficile da gestire | è un fallimento'

Nizza - Balotelli scaricato da mister Vieira : "È stato un fallimento" : Secondo la Gazzetta dello Sport , basta un bonifico tra 1,5 e 3 milioni di euro per portarlo via dalla Costa Azzurra. L' Olympique Marsiglia , già interessato al giocatore in estate, sarebbe pronto a ...

Nizza - Balotelli scaricato da Vieira : 'É stato un fallimento' : Balotelli, adieu. O quasi. L'italiano sembra arrivato al capolinea a Nizza. A deciderlo Patrick Vieira, che in un'intervista a Nice Matin emette la sentenza: 'É stato un fallimento'. I due sarebbero ...

Nizza - Vieira su Balotelli : 'A volte lo attaccherei al muro - ma poi…' : I due si erano conosciuti ai tempi dell'Inter. Uno un campione affermato, l'altro il giovane dalle più grandi speranze del calcio italiano. Patrick e Mario da compagni ora sono diventati allenatore e ...

Nizza - Vieira-Balotelli e il rapporto padre-figlio : l’ultimo dialogo tra i due : L’esperienza Mario Balotelli in Costa Azzurra sembrava essere giunta agli sgoccioli quando non molto tempo fa l’ex Inter e Milan veniva richiamato in panchina da Patrick Vieira, attuale allenatore del Nizza. Poi, la situazione tra i due è stata chiarita e sembrava essere tornato il sereno. Il tutto fino al dialogo avuto di recente tra tecnico e attaccante in cui Balotelli si lamenta per la scarsa qualità dei compagni, che ...

Nizza - Balotelli furioso con Vieira dopo essere stato sostituito : Mario Balotelli e Patrick Vieira non sembrano amarsi più di tanto, al Nizza continuano gli screzi tra i due personaggi dal carattere forte Un rapporto di odio ed amore quello tra Mario Balotelli e Patrick Vieira, allenatore del Nizza. Nell’ultimo incontro contro il Guingamp, il calciatore italiano è stato sostituito dal proprio tecnico, ma non l’ha presa bene, inveendo contro Vieira nel momento dell’uscita dal ...