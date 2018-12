Maire Tecnimont | Engadine Partners amplia lo short selling

Maire Tecnimont si aggiudica progetto fertilizzanti in Russia : Maire Tecnimont al lavoro in Russia sui fertilizzanti. La sua controllata Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata un contratto da parte di Volgafert LLC per la realizzazione di un impianto di Urea granulata,...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Maire Tecnimont : Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,47%. Comparando l'andamento del titolo ...

ENEA e Maire Tecnimont firmano accordo per iniziative nel campo delle nuove tecnologie per la transizione energetica : Oggi, durante i lavori dell’evento “NextChem – Maire Tecnimont per l’Innovazione”, Maire Tecnimont ed ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno firmato un accordo per sviluppare insieme iniziative tecnologiche nel campo della transizione energetica. Secondo l’accordo, Maire Tecnimont ed ENEA realizzeranno insieme progetti nel campo della chimica verde e dell’economia circolare, ...

Maire Tecnimont accelera sulla transizione energetica e lancia NextChem : Riduzione della Carbon Footprint, Economia Circolare, nuovi prodotti e materie prime bio: il paradigma dell'industria dell'energia sta evolvendo, e con esso il mercato di riferimento della ...

Maire Tecnimont punta sulla green acceleration e lancia Nextchem : Milano, 27 nov., askanews, - Maire Tecnimont punta sulla green acceleration e lancia Nextchem, una nuova business unit che gestirà 19 iniziative tecnologiche nel campo della transizione energetica per ...

Maire Tecnimont - AKO Capital riduce le vendite : AKO Capital, dal 15 novembre, ha ridimensionato la posizione ribassista su Maire Tecnimont dall'1,47% all'1,39%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

A Piazza Affari corre Maire Tecnimont : Rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,18%. L'andamento di Maire ...

Maire Tecnimont si aggiudica contratto con Exxon per impianto petrolchimico USA : Maire Tecnimont attraverso la sua affiliata Tecnimont USA, si è aggiudicata in consorzio con Performance Contractors un contratto con la big petrolifera americana Exxon Mobil per le attività ...