L' incognita Sud nel congresso Pd | tutte le mosse dei big meridionali

(Di venerdì 21 dicembre 2018) C'è una grandeneldel Partito democratico ed è rappresentata dal buco nero delle regioni del Sud. Là dove tradizionalmente si posizionano immediatamente capibastone e relative cordate di iscritti e di elettori, oggi domina l'incertezza, talvolta perfino il caos. Alla obiettiva mancanza di pathos che sta accompagnando la sfida a livello nazionale, alla difficoltà di molti nell'individuare il vero oggetto del contendere, alle insistenti voci di possibili scissioni, da Napoli in giù si aggiungono anche vicende locali politiche e talora giudiziarie a intorbidire le acque e aumentare il disorientamento.Sicilia: voglia di rivincita old styleL'unica regione in cui gli schieramenti in campo sono ben chiari è la Sicilia. Conseguenza di una sfida locale all'ultimo sangue, iniziata a suon di ricorsi e finita con il ritiro di una ...