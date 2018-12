Jim Mattis non segue più Donald Trump Dal disimpegno Usa squilibri a catena in Medio

huffingtonpost

: Perché le dimissioni di Mattis rappresentano una notizia bomba? Considerato una persona equilibrata all'interno del… - Radio3tweet : Perché le dimissioni di Mattis rappresentano una notizia bomba? Considerato una persona equilibrata all'interno del… - Radio3tweet : Buongiorno da @radio3mondo , l'apertura della nostra rassegna oggi su una vicenda che scoppia negli USA e che può e… - pepicarlo : RT @MarioPlatero: Trump fuori controllo,in 1 giorno:dimissioni Jim Mattis, difesa, contro ritiro dalla Siria. Kelly (#1 WH) senza sostitut… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il Generale contro il Presidente. Una rottura strategica, che svela uno scontro che non è solo di carattere operativo-militare, ma che investe la visione stessa del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. L'amministrazioneperde un altro pezzo. Un pezzo da Novanta. Il capo del Pentagono, il generale Jim, lascia l'incarico alla fine di febbraio.General Jimwill be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim's tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....J.(@real) 20 dicembre 2018L'annuncio è arrivato via Twitter dal presidente, con cui il rapporto ha subìto una crepa insanabile dopo la decisione del tycoon di ritirare le truppe Usa dalla Siria e ...