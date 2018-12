Fisica | CNR | scoperta “maionese quantistica” di atomi e molecole

meteoweb.eu

: RT @StampaCnr: Tra le attività del #Cnr, un focus sui #cambiamenticlimatici, i talk ‘#Meteo estremo: la siccità’ e ‘#Energia dal #mare: una… - Giovanni_Diraco : RT @StampaCnr: Tra le attività del #Cnr, un focus sui #cambiamenticlimatici, i talk ‘#Meteo estremo: la siccità’ e ‘#Energia dal #mare: una… - emanuelamotta2 : RT @StampaCnr: Tra le attività del #Cnr, un focus sui #cambiamenticlimatici, i talk ‘#Meteo estremo: la siccità’ e ‘#Energia dal #mare: una… - Nicola_Firenze : RT @StampaCnr: Tra le attività del #Cnr, un focus sui #cambiamenticlimatici, i talk ‘#Meteo estremo: la siccità’ e ‘#Energia dal #mare: una… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino) e del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (Lens) dell’Università di Firenze, afferente al gruppo di ricerca “Quantum Gases” diretto da Massimo Inguscio ed in collaborazione con il premio Nobel per lanel 2001, Wolfgang Ketterle del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha osservato per la prima volta lo sviluppo di forti correlazioni quantistiche in un gas difermionici repulsivamente interagenti, raffreddato a temperature prossime allo zero assoluto. I ricercatori sono così riusciti a rivelare come la presenza simultanea ed antagonista di correlazioni repulsive ed attrattive tra le particelle favorisca l’insorgere nel gas di uno nuovo stato di emulsione, analogo quantistico e gassoso di emulsioni classiche come la maionese. La ricerca è pubblicata ...