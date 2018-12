TG RDN del 20 12 18

TG RDN del 19/12/18 : TORNA ESERCITO PER EMERGENZA BUCHE DI ROMA, RESTANO 60 MLN EURO L’emergenza buche di Roma sara’ affrontata anche con l’impiego dell’Esercito. Dopo l’impasse dei giorni scorsi, un nuovo emendamento presentato oggi conferma l’utilizzo del Genio della Difesa per aiutare il Campidoglio a fronteggiare le conseguenze del manto stradale. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, le risorse per Roma saranno di 60 ...

TG RDN del 18/12/18 : ‘NO’ DEL GOVERNO A FONDI PER SISTEMARE BUCHE DI ROMA ‘No’ del governo all’impiego del genio militare e allo stanziamento di nuovi fondi per la riparazione delle buche di Roma. Il relativo emendamento e’ stato dichiarato inammissibile dalla commissione Bilancio del Senato. Tuttavia governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ...

TG RDN del 17/12/18 : SOLLIEVO ROMA, TROVATO ACCORDO PER SMALTIRE RIFIUTI TMB SALARIO Roma tira un sospiero di sollievo sul fronte rifiuti. La Rida Ambiente, azienda proprietaria dell’impianto Tmb di Aprilia, e Lazioambiente, societa’ della Regione Lazio che gestisce la discarica di Colleferro, hanno sottoscritto oggi un accordo che consentira’ alla Capitale di inviare ad Aprilia 300 tonnellate di rifiuti indifferenziati che prima venivano trattati ...

TG RDN del 10/12/18 : A ROMA SGOMBERATA FABBRICA EX PENICILLINA, SALVINI PRESENTE Le forze dell’ordine hanno sgomberato questa mattina l’ex fabbrica della Penicillina in via Tiburtina 1040, a Roma. In tutto sono state 35 le persone allontanate, tra nordafricani e italiani. Durante l’operazione, visita a sorpresa del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che si e’ detto “orgoglioso di questo intervento di legalita’, pulizia e ...

TG RDN del 7/12/18 : WEGIL TRASTEVERE COMPIE UN ANNO, ZINGARETTI: SCOMMESSA VINTA Mostre, spettacoli, eventi enogastronomici, incontri e conferenze. IL Wegil di Roma compie un anno e festeggia con una nuova grande mostra fotografica, ‘L’aria del tempo’ di Massimo Sestini, ospitata dall’8 dicembre 2018 al 10 marzo 2019. Nello spazio culturale di Trastevere, riaperto dopo oltre 40 anni grazie all’intervento della Regione Lazio, ...

TG RDN del 04/12/18 : MAXI FRODE FISCALE NEL COMMERCIO DI AUTO A ROMA: 7 ARRESTI I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 7 persone, componenti un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio di autoveicoli. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni mobili e immobili per un valore di 14 milioni di euro, ...

TG RDN del 03/12/18 : DAL COMUNE DI ROMA 313 MILIONI PER RIFARE STRADE, PONTI E SCUOLE E’ pronto il piano del Comune per la manutenzione straordinaria delle strade di Roma. Questa mattina il sindaco Virginia Raggi ha presentato un piano da 313 milioni per rifare il manto in diverse vie della citta’ ma anche per sistemare scuole e procedere con la nuova illuminazione pubblica. Tra le strade piu’ note ci sono via dei Cerchi, via Tiburtina, via Boccea, ...

TG RDN del 29/11/18 : SI SGONFIA MOZIONE SFIDUCIA A ZINGARETTI, SABATO IL VOTO Si sgonfia la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra contro il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che sara’ discussa in Aula sabato mattina. Il Movimento 5 Stelle non ci sara’, come annunciato dalla capogruppo, Roberta Lombardi, che ha parlato di “autogol” del centrodestra. Dopo le dichiarazioni contrarie del consigliere del gruppo Misto, ...

TG RDN del 28/11/2018 : CASO MARRAZZO, CONDANNATI I 4 CARABINIERI IMPUTATI Sono stati condannati in primo grado i quattro carabinieri imputati nel processo che vede coinvolto, come parte lesa, l’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video del 2009 – girato dagli stessi Carabinieri – mentre si trovava nell’abitazione del trans Natali. Nicola Testini e Carlo Tagliente sono stati condannati a 10 anni di reclusione; ...

TG RDN del 27/11/18 : REGISTI E POLITICI IN CAMPIDOGLIO PER ULTIMO SALUTO A BERTOLUCCI Il mondo della cultura e della politica si e’ ritrovato questa mattina in Campidoglio per rendere omaggio a Bernardo Bertolucci, il regista morto ieri, dopo una lunga malattia, nella sua casa romana all’eta’ di 77 anni. Tra i presenti i registi Mario Martone e Mimmo Calopresti, il direttore della fotografia, Vittorio Storaro e gli ex sindaci di Roma, Walter ...

TG RDN del 26/11/18 : CASAMONICA, AL VIA ABBATTIMENTO VILLA CONFISCATA ALLA ROMANINA Sono cominciate stamani le operazioni di abbattimento di una delle ville simbolo del clan Casamonica, in via Roccabernarda, alla Romanina. Presenti sul posto, durante la demolizione della villa confiscata nel 2013 e assegnata alla Regione Lazio, che ha pagato l’operazione, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ...

TG RDN del 23/11/18 : OSSA RITROVATE IN NUNZIATURA NON SONO DI EMANUELA ORLANDI Le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica di Via Po, a Roma, non sono di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ma appartengono a un uomo e hanno una datazione antecedente al 1964. E’ quanto emerso dalle analisi svolte nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Gli esami sui resti, che hanno riguardato la calotta cranica e un osso dell’avambraccio, ...

TG RDN del 21/11/18 : RUSPE SULLE VILLE DEI CASAMONICA, RAGGI: INIZIANO ABBATTIMENTI Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento dei primi villini abusivi di via del Quadraro, a Roma, appartenuti ad alcuni membri della famiglia Casamonica. Dopo le operazioni di sgombero, le ruspe della Polizia locale si sono messe in azione per abbattere i manufatti. Ingiurie all’indirizzo di Polizia, vigili e giornalisti sono arrivati da parte di alcuni uomini e ...

TG RDN del 20/11/18 : MAXI BLITZ CONTRO CASAMONICA AL QUADRARO: SGOMBERATE 8 VILLE Sono otto le ville abusive sgomberate e confiscate questa mattina all’alba al clan dei Casamonica nel ‘Borghetto’ del Quadraro, a Roma. Un blitz che ha visto in azione circa 600 agenti della Polizia locale e la presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Le operazioni di abbattimento degli alloggi proseguiranno h ...