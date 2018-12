Spazio | la navetta Soyuz è atterrata in Kazakhstan

La navetta SpaceShipTwo di Virgin Galactic "sfiora" lo Spazio : Mojave , askanews, - Un piccolo passo per Richard Branson, un grande passo per i futuri turisti spaziali. La navetta spaziale privata SpaceShipTwo che la Virgin Galactic sta testando per i futuri voli ...

La navetta SpaceShipTwo Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo Spazio : La navetta SpaceShipTwo della Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo spazio, o perlomeno l’altezza minima considerata come tale. Il Vss Unity suborbital spaceliner della Virgin ha infatti raggiunto l’altitudine massima di 82,7 chilometri durante un volo di prova a razzo nel deserto del Mojave della California. Gli 80 km di altezza sono il confine al quale la Nasa e l’aeronautica degli Stati Uniti fa riferimento per il conferimento ...