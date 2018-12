Serie C Matera | i giocatori verso lo sciopero

Video/ Matera-Catanzaro - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Grazie al Video di Matera Catanzaro, gara terminata col risultato di 1-1, possiamo andare a capire qualcosa in più della partita.

Video/ Monopoli Matera - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 14giornata - - IlSussidiario.net : Video Monopoli Matera , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita di Serie C, disputata nella 14giornata del girone C.

DIRETTA MONOPOLI MATERA / Risultato finale 1-0 - streaming video e tv : Decide Gerardi all'82' - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA MONOPOLI MATERA, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C nel girone C

Video/ Matera Catania - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - girone C - - IlSussidiario.net : Video Matera Catania , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita, gioca quale recupero del 3turno della Serie C, girone C.

Risultati Serie C - colpo grosso del Catania sul campo del Matera : scatto in classifica del club siciliano : Risultati Serie C – Si è giocato un importante recupero valido per il Girone C del campionato di Serie C, continua la striscia positiva del Catania che dopo il successo nel finale contro la Reggina si conferma anche in trasferta, colpo grosso sul campo del Matera che permette alla squadra siciliana di effettuare un importante scatto in avanti in classifica e che apre scenari positivi per il proseguo della stagione. Decide una rete di ...

Serie C - Matera-Catania : le probabili formazioni : Al "Massimino" va di scena il recupero nel girone C di Serie C tra la squadra di Sottil e quella di Imbimbo. Sarà una sfida da "testacoda" con i rossoazzurri che proveranno l'aggancio al Trapani al ...

Diretta Potenza Matera / Risultato finale 0-0 - info streaming : nessun vincitore nel derby lucano! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Potenza Matera streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per il derby lucano di Serie C, 12giornata girone C.