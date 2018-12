Perché la nuova bufera su Facebook è forse più grave di Cambrigde Analytica

Scoperta una nuova specie animale : ecco Perché si è deciso di chiamarla Donald Trump : Dopo la falena dalla folta ‘chioma’ chiamata Trump nel 2017 in onore del presidente Usa, una nuova specie animale è stata catalogata con un nome ispirato a lui. Una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, la EnviroBuild, ha infatti pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare ‘Dermophis DonaldTrumpi‘, un piccolo anfibio della famiglia Caeciliidae scoperto a Panama. La sua caratteristica principale ...

Perché serve una nuova società della conoscenza. Carlo Rapetti - Milano - : Bisogna ripensare al modello dell'alternanza scuola lavoro come un momento reale di scambio di conoscenze reciproche tra mondo del lavoro e mondo della scuola, occorre pensare ad un mondo del lavoro ...

Sampdoria - chiesto nuovamente Schick alla Roma : ecco Perché l’affare può andare in porto : La Sampdoria è alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Quagliarella o gli possa giocare accanto. Stando a La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe chiesto nuovamente Schick alla Roma: la formula riguarderebbe un prestito di sei mesi e potrebbe consentire all’attaccante ceco di rilanciarsi nuovamente dopo un anno e mezzo da ombra di Dzeko. È pur vero che oltre al nazionale della Repubblica Ceca, i giallorossi non ...

Perché si parla di "nuova Quota 100" e Perché per gli insegnati sarebbe una beffa : Pensioni rimodulate causa deficit: il nuovo provvedimento allo studio dei tecnici del governo vanificherebbe la...

Copyright - Perché per Wikipedia la nuova direttiva Ue soffocherà l’open web : Lo scorso settembre il Parlamento europeo ha votato a favore della nuova direttiva sul Copyright, una versione modificata del testo bocciato a luglio. La direttiva aggiorna il modo in cui si tratta il Copyright in Europa, ma ha fatto molto discutere ed è stata fortemente criticata da più parti per alcuni suoi aspetti particolarmente controversi, come i suoi articoli 11 e 13, relativi rispettivamente alla link tax e agli upload filter per il ...

Claudio Amendola spiega Perché la nuova fiction Rai si chiama Nero a metà : Cosa significa Nero a metà? Claudio Amendola spiega il significato del nome della nuova fiction Rai Claudio Amendola è tornato protagonista in tv con la fiction Rai Nero a metà. Ed è stato subito un successo: basti pensare che la prima puntata della nuova serie è stata vista da sei milioni e mezzo di telespettatori, […] L'articolo Claudio Amendola spiega perché la nuova fiction Rai si chiama Nero a metà proviene da Gossip e Tv.

Perché la crisi in Libano rischia di creare una nuova emergenza migranti : Una situazione finanziaria molto precaria Al di là di quali siano le ragioni del lungo stallo di governo, esso sta avendo risvolti negativi sull'economia libanese . Il Paese ha al momento il terzo ...

Perché è scoppiata una nuova lite sui migranti tra Italia e Malta : 'Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in ...

Perché Italia 1 HD non si vede : nuova frequenza sul digitale terreste oppure no? : Perché Italia 1 HD non si vede da ieri 6 novembre? Bisogna necessario sintonizzarsi su una nuova frequenza e dunque un nuovo canale del digitale terrestre per visionare le trasmissioni della rete oppure no? Un gran brutta sorpresa quella che nelle scorse ore è stata riservata agli appassionati dell'emittente che vogliono guardare i loro programmi preferiti in alta definizione. Ecco di seguito spiegati, tuttavia, i motivi della del recente ...

Perché il Muos è la nuova grana del M5s con i movimenti del No : Il Movimento 5 stelle ha una nuova grana con le promesse elettorali su cui tentenna da quando è al governo. Dopo Tap e Ilva, stavolta si tratta del Muos, il moderno sistema di telecomunicazioni satellitare militare degli Usa installato a Niscemi intorno a cui si è raccolta un'opposizione locale cava

Manovra - nuova lettera Ue all'Italia. "Diteci Perché il debito non cala" : Una missiva analoga era già stata inviata, come ricorda il Ministero dell'Economia, anche negli anni passati. LA lettera UE - "L'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in netto contrasto ...

Legge di bilancio - nuova lettera Ue : “Spiegate Perché il debito scende meno di quanto richiesto” : Nel pomeriggio di oggi, il Ministero dell'Economia ha ricevuto una lettera da parte di Bruxelles nella quale si chiede "di fornire una relazione sui cosiddetti ‘fattori rilevantì che possano giustificare un andamento del rapporto debito/PIL con una riduzione meno marcata di quella richiesta”. La risposta andrà fornita entro il 13 novembre.Continua a Leggere