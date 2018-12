Meleo | non si può accettare paralisi città per protesta bus turistici

romadailynews

: @romafaschifo @InfoAtac @romamobilita @AtacNews @EnricoStefano @LindaMeleo @VinzBis Curiosamente il sempre presente… - gafaroma : @romafaschifo @InfoAtac @romamobilita @AtacNews @EnricoStefano @LindaMeleo @VinzBis Curiosamente il sempre presente… - FrustalupiMario : Ma se non interviene il Campidoglio, chi deve intervenire? Sei imbarazzante. Metti una scusa e vattene e portate vi… - twittanto2 : @comAttiva È un anno che cercano di ragionare con lei e la Meleo, non hai mai neanche accettato di incontrare guide… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Roma – “E’ inaccettabile che operatori dei buspossano paralizzare un’intera citta’ perre contro un regolamento che pone fine ad una situazione di caos. Quello che e’ successo oggi in piazza Venezia e per le vie della Capitale ci dimostra che invece siamo sulla strada giusta con l’approvazione del nuovo regolamento, a tutela di un centro storico che e’ patrimonio mondiale dell’umanita’”. Cosi’ in un comunicato l’assessora alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, LindaL'articolo: non si puòperbusproviene da RomaDailyNews.