F1 | Maurizio Arrivabene | “Il nostro compito è supportare Vettel e proteggere Leclerc Il

F1 - Maurizio Arrivabene : “Presenteremo la nuova Ferrari il 15 febbraio. Presto per parlare di prestazioni - motori sui banchi prova” : Ieri sera si è tenuta la premiazione dei Caschi d’Oro, un appunto tradizionale prima delle festività natalizie: i premi indetti da Autosprint sono stati consegnati nella consueta serata a Garage Italia a Milano, ha partecipato anche Maurizio Arrivabene che ha ritirato il premio riservato alla scuderia Ferrari. Il manager bresciano ha ufficializzato che la nuova monoposto verrà presentata martedì 15 febbraio, dunque appena tre giorni prima ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio addio? Fake-news. A Vettel serve l’appoggio della squadra nei momenti difficili” : Un seguito eccezionale quello delle Finali Mondiali Ferrari a Monza. Tanto pubblico e tanti tifosi ferraristi pronti a sostenere il marchio e il Team Principal della Rossa Maurizio Arrivabene. Una stagione in F1 complicata per il manager bresciano, a cui comunque il supporto non è mancato. Intervistato da Roberto Chincero (it.motorsport.com), il n.1 della gestione sportiva del Cavallino Rampante in Formula Uno, ha messo i puntini sulle i circa ...

Maurizio Arrivabene : "Le PlayStation sono competitor di Ferrari" : Secondo il capo della scuderia della Ferrari, ora come ora la Formula 1 sta vivendo una forte concorrenza con il mondo degli Esport per accaparrarsi l'attenzione del pubblico di appassionati, soprattutto tra i più giovani, riporta Essentiallysports.Secondo Maurizio Arrivabene infatti Ferrari e il mondo del motorsport in generale deve dimostrarsi all'altezza della sfida lanciata dagli Esport in fatto di presa sul pubblico, in primis i giovani che ...

F1 : la Ferrari conferma Maurizio Arrivabene. Una fiducia però a tempo : Si va avanti così anche se…La Ferrari almeno per il momento non cambia la gestione sportiva in vista del Mondiale di Formula Uno 2019 e Maurizio Arrivabene viene confermato sulla plancia di comando. Il manager bresciano, dal 2015 a Maranello nel ruolo di Team Principal, può dare continuità al suo lavoro anche se i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Sì perchè l’obiettivo iridato è sfumato ancora una volta e ...