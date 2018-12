Di Maio | spunta l' elenco delle cose fatte | da reddito a Iva

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per «debiti mai pagati» : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio . C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

Lavoro nero nella ditta del padre di Di Maio : spuntano altri tre operai senza contratto : Lo scandalo relativo al Lavoro in nero nell'azienda edile del padre del vicepremier Di Maio si allarga: Le Iene hanno raccolto altre tre testimonianze di operai che hanno raccontato di aver lavorato senza regolare contratto per la ditta Di Maio tra il 2008 e il 2009. Di Maio , intervistato da Filippo Roma, ha assicurato di aver parlato con il genitore, il quale gli avrebbe detto che in passato solo Pizzo avrebbe lavorato in nero , ma a quanto ...

Di Maio alle Iene : mio padre ha sbagliato. E spuntano altri tre lavoratori in nero : Lo scandalo che vede coinvolto il padre di Luigi Di Maio, l’imprenditore Antonio, non è ancora finito e si sta per arricchire di nuovi dettagli. Ieri una troupe delle Iene si è presentata al ministero del Lavoro, al cospetto del vicepremier, e l’esito della conversazione è stato non meno doloroso, per Luigi Di Maio, della prima intervista, andata i...