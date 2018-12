Un selfie poco rispettoso di Mattarella ha messo nei guai un sindaco

Scattano selfie sul ciglio del burrone - dietro di loro una coppia che poco dopo precipiterà per 800 metri : Drea Rose Laguillo e il fidanzato Sean Matteson, di Oakland, hanno raggiunto nel pomeriggio Taft Point, uno dei luoghi più suggestivi degli Stati Uniti, situato nel parco nazionale dello Yosemite. Senza volerlo hanno fotografato una giovane coppia che di lì a poco è morta in maniera orribile, precipitando per la scarpata profonda.--Erano andati a fare un’escursione sul Taft Point, nel parco nazionale dello Yosemite. Drea Rose Laguillo e Sean ...

