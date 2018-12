Ubisoft svela l’Anno 3 di For Honor | 4 nuovi eroi | mappe e data di uscita

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo svelate da Ubisoft : Se in questi giorni vi state cimentando nel primo DLC di Assassin’s Creed Odyssey, sarete lieti di sapere che si tratta solo di una delle novità previste, ad annunciarlo è stata la stessa Ubisoft, la quale ha svelato il programma dei futuri aggiornamenti, scopriamoli insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Aggiornamenti e DLC in arrivo A seguire alcune delle novità in arrivo: 2 ulteriori episodi per ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo svelate da Ubisoft : Se in questi giorni vi state cimentando nel primo DLC di Assassin’s Creed Odyssey, sarete lieti di sapere che si tratta solo di una delle novità previste, ad annunciarlo è stata la stessa Ubisoft, la quale ha svelato il programma dei futuri aggiornamenti, scopriamoli insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Aggiornamenti e DLC in arrivo A seguire alcune delle novità in arrivo: 2 ulteriori episodi per ...

Sognando The Division 2 - Ubisoft svela i costi di realizzazione : cifre da capogiro! : The Division 2 è nel pieno del suo sviluppo, con l'attesa della fanbase che cresce costantemente all'avvicinarsi della finestra prefissata per il lancio sul mercato. Il 2019 è quanto mai vicino, e ovviamente è arrivato il momento di serrare i ranghi per il rush finale, viste le previsioni che danno i titolo in arrivo nel corso del primo trimestre dell'anno. Proprio in merito allo sviluppo della serie si sono sbottonati gli addetti ai lavori ...

Anno 1800 : Ubisoft svela i requisiti PC della beta : Con l'arrivo di una nuova, più grande fase di test di Anno 1800, oggi lo sviluppatore Blue Byte e il publisher Ubisoft hAnno svelato i requisiti PC di questa imminente beta, prevista entro la fine del mese di novembre.Come specifica il messaggio diffuso dagli sviluppatori sul sito di Anno 1800, i requisiti minimi e consigliati pubblicati oggi sono preliminari e fAnno riferimento al prossimo Technical Test, mentre potrebbero variare con l'uscita ...

Lot18 e Ubisoft svelano una collezione di vini dedicata ad Assassin's Creed : Se vi siete mai chiesti quale sia il sapore del vostro assassino preferito di Assassin's Creed sotto forma di vino, lo saprete grazie a una nuova collezione di bottiglie che verrà lanciata in America.Come segnala Dualshockers, ora ci sono sei tipi di vini disponibili e ispirati ai personaggi di Assassin's Creed di Ubisoft. L'azienda Lot18 ha collaborato con Ubisoft per dare vita alla collezione che si unisce a quelle di The Walking Dead e Il ...