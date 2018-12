Sui rifiuti bene differenziata e riciclo In 19 città è allerta per polveri sottili

Appello Sui rifiuti - le Regioni rispondono a Raggi : Da Nord a Sud a mano a mano stanno arrivando le risposte delle Regioni all' Appello di Virginia Raggi che ha chiesto aiuto sui rifiuti dopo l'incendio scoppiato al Tmb Salario. "E' curioso questo ...

Rogo al Tmb Salario esito annunciato del totale immobilismo della giunta Raggi Sui rifiuti : La colonna di fumo nero che questa mattina all'alba si è levata dal Tmb Salaria e ha Raggiunto un'altezza tale da essere visibile dal centro di Roma, non è solo uno spettacolo incompatibile con la capitale di un paese avanzato. È anche l'esito, annunciato e inevitabile, della totale inerzia della Raggi sul tema dei rifiuti. Nonostante proprio i rifiuti, insieme ai trasporti, fossero uno dei pilastri della rivoluzione ...

Bandi Sui rifiuti - intercettazioni choc : 'Gara pronta - cosa mi dai se vinci?' : Deve avere i contatti giusti, all'interno di ogni singolo spaccato amministrativo, almeno a giudicare dalle decine di pagine di questa storia di appalti e rifiuti, di soldi ed emergenza. Da un lato ...

Tassa Sui rifiuti - troppe disparità da una città all'altra. L'indagine di Cittadinanzattiva : La città più costosa è Trapani con 571 euro. La più economica Belluno, con 153 euro. La differenza è di oltre 400 euro. Ecco l'Italia della tariffa rifiuti, che varia da regione a regione, da città a ...

Tasse - stangata Sui rifiuti : gli aumenti regione per regione : Benedetti rifiuti. Si avvicinano le scadenze per pagare la tassa sull'immondizia e i dati dicono che si tratta di una vera e propria stangata. Ogni famiglia, in media, paga qualcosa come 302 euro l'anno di imposte per la raccolta dei rifiuti. Certo: le differenze regione per regione sono molte. E in alcuni casi davvero consistenti. Si parla di uno scarto del 120% tra la regione più economica e quella più costosa, dato che sale al 270% tra la ...

Spazzatura 'salata' - la tassa Sui rifiuti è una batosta : quanto paghiamo : Le famiglie italiane pagano in media 302 euro l'anno, ma c'è una profonda differenza a livello territoriale: tra alcune...

L'Unione europea fa causa all'Italia anche Sui rifiuti : Partiti gli accertamenti della Corte di giustizia del Lussemburgo: 41 discariche fuori norma, quasi tutte al Sud. "Grave rischio per la salute e l'ambiente". Si rischiano sanzioni. Negli ultimi sette anni il nostro Paese ha risanato 61 siti

Sui rifiuti smaltiti dall'Aquarius infezioni di meningite - Hiv e tbc : Scabbia, Hiv, meningite, sifilide e infezioni del tratto respiratorio come la tubercolosi. A bordo delle navi "Aquarius" e "Vos Prudence" l'allerta era massima. Tanto che i S.A.R. Report Rescues sulle condizioni sanitarie degli immigrati assistiti dai volontari della Ong avevano messo nero su bianco i rischi di "trasmissione di virus o agenti patogeni contratti durante il viaggio". Eppure, ben sapendo della pericolosità degli indumenti indossati ...

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

La firma del protocollo Sui rifiuti e Berlino contro i sauditi : DALL'ITALIA “Il programma di governo non cambia”, ha detto Tria al termine della riunione dell’Eurogruppo, aggiungendo però che c’è “la volontà di discutere”. “Il deficit adottato può piacere o no, negli ultimi dieci anni solo l’anno in corso l’Italia ha avuto un deficit minore del 2,4 per cento,

Tregua Sui rifiuti - Salvini firma ma diserta la conferenza stampa : ... che in mattinata aveva rilanciato sui termovalorizzatori "gestiti bene", un comunicato a tre che nega le polemiche e rilancia il richiamo al contratto di governo che punta all'economia circolare e a ...

"La Terra dei Fuochi diventa terra dei cuori" : Conte presenta il provvedimento Sui rifiuti - Salvini non c'è : Sette ministeri coinvolti, un'azione da ampio raggio per fermare "traffici illeciti, roghi e discariche abusive". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presenta così alla stampa, a Caserta, il ...