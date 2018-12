Maxi-sequestro di cannabis light Ora rischiano centinaia di negozi 

Maxi-sequestro di canapa light nella provincia di Forlì-Cesena : Roma,, askanews, - Ben 73 kg di infiorescenze sequestrate nelle rivendite di canapa light della provincia di Forlì-Cesena, per un valore commerciale di circa 750 mila euro. Con l'operazione ...

Guardia di Finanza : Maxi sequestro a Ragusa - Modica - Pozzallo e Vittoria : La Guardia di Finanza di Ragusa ha effettuato un maxi sequestro di oltre 317.000 articoli natalizi e giocattoli a Ragusa, Modica, Pozzallo e Vittoria

La Ferrari tarocca è pure pericolosa - Maxi sequestro di giocattoli falsi : La Guardia di Finanza e le Dogane intercettano un container di auto telecomandate griffate ma contraffatte e rischiose per la salute dei bambini

Le mani della camorra di Secondigliano su Roma : Maxisequestro ai fratelli Esposito : Sequestro beni da un milione di euro ai fratelli Salvatore e Genny Esposito, entrambi indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina aggravata dall'uso delle armi. Ad ...

Droga : Maxi sequestro 700kg di cocaina : 3.36 Quasi 700kg di cocaina sono stati sequestrati nel vicentino in un container di pellami destinato ad un'azienda di Zermeghedo. E' stato il titolare della ditta,estraneo al traffico,a fare l'incredibile scoperta, avvisando subito i carabinieri. La Droga sarebbe giunta per errore nell'azienda vicentina, forse per uno scambio di contanier nella fase della spedizione. Sono in corso indagini per cercare di trovare una pista che possa condurre ...

Maxi sequestro di hashish della Guardia di Finanza di Ragusa : La Guardia di Finanza ha sequestrato undici tonnellate di hashish nascoste a bordo di una barca a vela. L'operazione avvenuta la notte del 26

Genova - Maxi sequestro di cibo e bevande contraffatti : L'introduzione in commercio di prodotti con segni falsi, la presenza negli stessi di sostanze potenzialmente pericolose e l'assenza delle informazioni di legge sull'etichetta, hanno portato al ...

Natale sicuro. Maxi sequestro di giocattoli contraffatti a Napoli : In vista delle festività di Natale si intensificano i controlli delle forze dell’ordine. La Guardia di Finanza a Napoli ha

Mafia - la Dia effettua Maxi sequestro da un miliardo e mezzo agli eredi dell’ex patron di Valtour Carmelo Piatti : La direzione investigativa antiMafia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della Dia nei confronti degli eredi dell’imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) ex proprietario della Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Il procedimento – che la Dia definisce ‘uno dei più rilevanti nella ...

Maxisequestro al patrimonio della famiglia Patti - ex patron Valtur : L'imprenditore trapanese Carmelo Patti, morto due anni fa, era in affari con Messina Denaro. La Dia di Palermo confisca i begli agli eredi, che ammontano a 1,5 miliardi -

Mafia - Maxi-sequestro ex titolare Valtur : 8.00 Carmelo Patti, ex patron della Valtur morto nel 2016,secondo gli investigatori era contiguo alle famiglie mafiose di Castelvetrano (TP) e aveva tra i suoi più stretti collaboratori Michele Alagna, cognato del boss superlatitante Matteo Messina Denaro. Le indagini della Dia di Palermo hanno quindi fatto scattare blocco e confisca di 3 resort e altri beni riconducibili agli eredi del noto imprenditore per un valore di oltre 1,5 miliardi di ...

Maxi sequestro di prodotti ittici a Roseto Capo Spulico : Ed, in particolare, alla tutela della fauna ittica dei nostri mari e delle forme legali di economia.

Gdf - Maxi-sequestro di anabolizzanti : ANSA, - MILANO, 14 NOV - La Guardia di Finanza di Malpensa , Varese, ha arrestato un noto bodybuilder, ex campione del mondo amatoriale, e denunciato 8 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e dopanti, sequestrando oltre 850.000 dosi di farmaci anabolizzanti, 26.000 prodotti contraffatti di varie ...