La Fed non cede a Trump : alza i tassi per la quarta volta e preannuncia due strette nel 2019 : La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro sale fra il 2,25% e il 2,50%. "Le informazioni ricevute dall'ultima riunione di novembre indicano che il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi e che la crescita economica prosegue sostenuta. Le spese della famiglie sono aumentate" afferma la Fed nel comunicato diffuso al termine della riunione.La Fed stima che "ulteriori graduali aumenti dei tassi di interesse ...

La Fed non cede a Trump e alza i tassi per la quarta volta. Previste due strette (non più 3) nel 2019 : La Federal Reserve ha alzato i tassi a breve di 25 punti base, al 2,25-2,50 per cento. La decisione era attesa dai mercati. Ma era tutt'altro che scontata per le pressioni degli ultimi giorni arrivate dalla Casa Bianca. Donald Trump in più occasioni ha invitato la banca centrale americana e il suo presidente Jerome Powell a “non fare un altro errore” ad “ascoltare il mercato” e a “non guardare solo ai ...

Fed alza i tassi di un quarto di punto : 20.30 La Federal Reserve aumenta i tassi di interesse di un quarto di punto: il costo del denaro si colloca in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. La decisione era ampiamente attesa. Si tratta della quarta stretta dall'inizio dell'anno e della nona dal 2015, da quando cioé la Fed ha avviato il ciclo di rialzi dopo la crisi finanziaria. E si prevedono "ulteriori aumenti graduali dei tassi", due nel 2019. La Fed rivede al ribasso le stime ...

