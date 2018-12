Alitalia | un anno in più per usare i ' punti'

Alitalia - MilleMiglia torna tutta italiana : scadenza programma allungata di un anno : Il programma MilleMiglia di Alitalia torna al 100% italiano. La compagnia e Global Loyalty Company, società controllata dall'ex socio Etihad, hanno perfezionato un accordo in base al quale Alitalia si ...

Alitalia - Di Maio : "Non ci dovranno essere esuberi" : Roma, 12 dic. -, AdnKronos, - Un nuovo piano industriale entro fine gennaio che vedrà, come principali attori, le Ferrovie dello Stato, e partner internazionali. È questo il fulcro dell'operazione ...

Alitalia - Di Maio : "Non ci dovranno essere esuberi" : Rilancio e non salvataggio. E' il concetto chiave per il futuro di Alitalia, indicato dal ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell'incontro avuto con le ...

Toninelli : dossier Alitalia delicato - le offerte stanno arrivando : Roma, 11 dic., askanews, - Quello di Alitalia è un 'dossier delicato' e 'cerchiamo di gestirlo e risolverlo'. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Radio 24 aggiungendo che 'la ...

I commissari straordinari di Alitalia danno il via libera all’integrazione con Fs : Secondo quanto si apprende, Fs avrebbe infatti ricevuto una lettera in cui si dice che l'offerta "è stata positivamente valutata" dai commissari "sentito il ministero vigilante". Insomma, la fusione tra Alitalia e Fs sembra ormai in dirittura d'arrivo e il core dell'operazione sarà l'integrazione tra treno e aereo, che dovrebbe realizzarsi insieme all'acquisizione nel 2019.Continua a leggere

Alitalia : i commissari danno il via libera all'offerta Fs : I commissari straordinari di Alitalia hanno dato l'ok all'offerta vincolante presentata dalle Fs per l'acquisizione della società. Il via libera, secondo quanto si apprende, è stato dato, 'sentito il ...

Ryanair e Wizz Air - l’Antitrust boccia le tariffe sui trolley Per Alitalia si fanno avanti anche easyJet e Delta : La mossa riguarda anche la low cost Wizz Air: così si falsano i prezzi reali dei biglietti. La replica di Ryanair al «Corriere»: «Faremo ricorso, non è di competenza dell’Antitrust»

Alitalia - Guzzetti conferma che Fondazioni voteranno no su intervento CDP : Il caso Alitalia non poteva non sbarcare sul tavolo delle Fondazioni bancarie , che sono contrarie ad un intervento di Cassa Depositi e Prestiti , CDP, nel salvataggio della ex compagnia di bandiera. ...

Salvataggio Alitalia pagato da pendolari e contribuenti - rischio danno erariale : se ne occupi la Corte dei Conti : Il Salvataggio Alitalia a carico delle Ferrovie, al quale sta lavorando il governo M5s-Lega, sarà un pasticcio che danneggerà le casse dello Stato, i servizi dei pendolari ferroviari e gli stessi dipendenti compagnia aerea. C'è un evidente rischio di danno erariale: smontano la procedura di vendita sulla quale lavorano da mesi i commissari per nazionalizzare perdite, debito e business fallimentare di un'azienda ...

Alitalia - Toninelli : "Arriveranno buone notizie entro fine ottobre - a partire da Fs" : "Su Alitalia penso che entro la fine di ottobre arriveranno buone notizie a partire da Fs". Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli arrivando all'assemblea ...

Alitalia - lo Stato torna nel capitale. Di Maio : non ci saranno esuberi : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...