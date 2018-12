Migranti : Viminale - Sprar proficuo : ANSA, - ROMA, 18 DIC - "Lo Sprar continua ad esistere". Lo afferma il dossier del Viminale. Proprio le modifiche allo Sprar e il rischio di una chiusura sono state tra le principali critiche. Cambierà ...

Migranti - il Viminale frena sulle espulsioni dai centri di accoglienza : Il ministero dell'Interno frena sulle espulsioni degli immigrati regolari dal circuito dell'accoglienza. Dopo l'approvazione della legge Salvini , che revoca l'ospitalità nei centri ai titolari di ...

Migranti - dagli extra-risparmi un possibile tesoretto da mezzo miliardo per il Viminale di Salvini : MILANO - Dai risparmi nella gestione dei flussi migratori, previsti dalla Manovra in corso di rifinitura, spunta un possibile 'tesoretto' per il ministero dell'Interno, a guida Matteo Salvini. Il ...

Migranti - pm Ragusa chiude indagini su Open Arms : contestata anche la violenza privata con Viminale parte lesa : La Procura di Ragusa ha emesso un avviso di conclusione indagini sullo sbarco, il 15 marzo scorso, di 216 Migranti a Pozzallo nei confronti del comandante della nave Proactiva Open Arms, Marc Reig Creus, di 42 anni, e della capo missione Ana Isabel Montes Mier, di 31 anni. I reati ipotizzati sono violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Procura di Ragusa ha individuato come parte lesa il ministero dell’Interno. La ...

Migranti : fonti del Viminale confermano il drastico calo dei cadaveri recuperati nel Mediterraneo nel 2018 : Netta riduzione quest'anno dei Migranti vittime di traversate del Mediterraneo. Secondo fonti del Viminale, nella porzione del Mediterraneo di competenza italiana i cadaveri di Migranti recuperati stati 23 nel 2018 a fronte dei 212 del 2017. Nella statistica sono considerati anche i due corpi rinvenuti ieri al largo dell'isola di Sant'Antioco in Sardegna. I dispersi da gennaio a novembre 2017 (dati Unhcr) risultano 3.111, di cui ...

Migranti - Viminale : in calo morti in mare : 11.14 In netta diminuzione il numero dei Migranti morti nelle traversate del Mediterraneo. Secondo fonti del Viminale, infatti,nella porzione del Mediterraneo di competenza italiana i cadaveri di Migranti recuperati sono stati 23, a fronte dei 212del 2017. I dispersi da gennaio a novembre 2017 (dati Unhcr) risultano 3.111, di cui 2.872 nel Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo 2018 sono stati 1.987,di cui 1.252 nel Mediterraneo ...

Migranti - flash mob davanti al Viminale delle rete Restiamo umani : “Governo complice e colpevole dei naufragi di Stato” : flash mob a Roma questa mattina, in concomitanza dell’apertura dei lavori della Conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, della rete “Restiamo umani”. Alcuni militanti hanno sistemato delle sagome umane davanti al Viminale per protestare contro le politiche migratorie degli ultimi due governi. “Non hanno fatto che esacerbare il problema del traffico di essere umani. Ci sono 8 morti al giorno nel Mediterraneo, e non ...

Migranti - Malta rifornisce di benzina e giubbotti un barchino arrivato a Lampedusa : l'ira del Viminale : Continuano gli sbarchi fantasma in Italia: 250 nelle ultime 24 ore. Salvini contro La Valletta: "Italia sotto attacco della Ue"

Viminale : barca di Migranti 'scortata' da Malta verso Italia. Salvini : 'Atto ostile a Italia' : ... della legge di bilancio e dell'andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia', ha detto in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Viminale - tagli dell'accoglienza per i Migranti da 35 a 20 euro a giorno : 'Chi vedeva l'immigrazione come un mangiatoia da oggi è a dieta. Mafia, 'ndrangheta, pseudocoop non troveranno piu' conveniente interessarsi dei migranti e a lavorare nel mondo dell'accoglienza ...

Riace - il vice di Lucano scrive al Viminale : “Senza soldi e con chiusura Sprar rischi per la gestione dei Migranti ospiti” : Riace vuole guardare avanti, voltare pagina dopo la bufera politica e giudiziaria che ha travolto il Comune e concentrarsi su un modello di accoglienza senza soldi pubblici. E’ la linea indicata già dopo la revoca dei finanziamenti da parte del ministero dal sindaco sospeso Mimmo Lucano, che ora ha il divieto di dimora per l’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e presunte irregolarità in un appalto per il ...

Riace - scattano i trasferimenti dei Migranti : la lettera del Viminale : Sono 76 ufficialmente ancora ospiti nelle case, a loro adesso il Comune dovrà chiedere la disponibilità a spostarsi nello Sprar di Roccabernarda. Chi non accetterà, dovrà comunque lasciare le abitazioni