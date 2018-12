Manovra | accordo informale con l' Ue | ma il testo tarda ancora

Manovra - Mef ottimista : fatto l'accordo con Bruxelles : Quella della reazione ufficiale della commissione europea al documento inviato dopo il vertice di domenica sera tra il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Economia Tria: un assaggio ...

Manovra - il Mef : "C'è l'accordo Roma-Ue" | Ma P. Chigi frena : "Serve riservatezza" : Di Maio: "Sono molto fiducioso: questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione".

Manovra - il Mef : «C’è accordo Italia-Ue» Ma Palazzo Chigi frena : «Prudenza» : Conclusa positivamente la trattativa di Conte con Juncker. Tra le novità nel testo: interessi triplicati per tasse pagate in ritardo, taglio delle pensioni sopra 100mila euro, bonus per rottamazione auto e acquisto di veicoli ecologici, addio al Totocalcio

