ilgiornale

: Ferie invernali in vista, ma hai con te un'amico speciale? Portalo con te ??! Andare in vacanza con il tuo animale è… - MyParkingit : Ferie invernali in vista, ma hai con te un'amico speciale? Portalo con te ??! Andare in vacanza con il tuo animale è… - nicolettabbondi : @CRAZIFORIU dovrei prendermi un giorno di ferie alla settimana e venire da te il pomeriggio ... ?????????? ma lui ama la sua zzzia esaurita???? - mcorasao : 'lui in ferie, I suoi in rosso' un editoriale di @alesallusti che ti dà la giusta carica per affrontare la giornata… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Quando un'azienda è in crisi, il buon padrone prima di sospendere i pagamenti raddoppia gli sforzi e i sacrifici, non come lui che se ne sta in giro per il mondo in posti esotici a giocare a fare il ...