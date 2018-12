e-GEOS Telespazio ASI realizzerà un centro per la gestione delle emergenze climatiche

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) e-, una società costituita da(80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%), leader nel settore dei servizi di geo-informazione, ha firmato con il governo di Santa Lucia (Stato insulare nella regione dei Caraibi) un contratto per la realizzazione di un sistema di allerta rapido (Early Warning System) per supportare lache colpiscono con frequenza l’isola caraibica.Il contratto prevede la realizzazione sull’isola di unper servizi di geo-informazione, che sarà sviluppato da e-integrando le capacità tecnologiche della costellazione satellitare italiana COSMO–SkyMed, i dati generati dai radar meteorologici, e le capacità dell’azienda nel settore strategico dell’emergency mapping. In questo campo e-è in grado di fornire in poche ore mappe satellitari pre e post evento con copertura globale, per supportare le operazioni ...