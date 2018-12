C' è ancora calcio oltre il 90'

Bayern - Coman shock : 'Se dovessi operarmi ancora lascerei il calcio' : Del suo Bayern dice: 'Quando la rosa è al completo siamo tra le migliori squadre al mondo, ho grande fiducia in noi. Ribery? Franck è una leggenda, ha fatto grandi cose nel calcio e sta facendo ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

I calciatori non sanno le regole del calcio/ Video - Le Iene mettono in difficoltà ancora Donnarumma e... - IlSussidiario.net : I calciatori non sanno le regole del calcio? Le Iene Show mettono in difficoltà ancora una volta Gigio Donnarumma e non solo

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 0-0 - 12 mesi dopo San Siro è ancora stregato. Addio Final Four : MILANO – A San Siro l’Italia non va oltre lo 0-0 con il Portogallo e deve dare Addio alle speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League 2019, dove invece i lusitani accedono matematicamente. 12 mesi dopo, nella Scala del Calcio si materializza un altro risultato a reti bianche che rievoca l’indimenticato incubo svedese. La Nazionale non demerita, soprattutto nel primo tempo lascia intravedere ottime trame di ...

Italia-Portogallo calcio - le probabili formazioni. Mancini si affida ancora al tridente leggero : Roberto Mancini non torna indietro e sembra ormai orientato a fare giocare la sua Italia con il 4-3-3 leggero, un modulo con il doppio play e il tridente leggero mobile che ha già dato soddisfazioni nella vittoriosa trasferta in Polonia e che verrà quasi sicuramente riproposto contro il Portogallo nel match di Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. La nostra Nazionale cercherà di battere i ...

Calcio - spezzare il cerchio della brutalità : siamo ancora in tempo? : Ma siamo ancora in tempo? È davvero possibile, in concreto, arginare l'ondata di brutalità che devasta il mondo del Calcio, specialmente quello delle serie minori? Quali strumenti utilizzare ora - ...

Calcio - i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno - Provedel impeccabile - si rivede Cristante : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare ...

Incredibile ma vero - il Milan bussa ancora in casa Juventus : il calciomercato si accende : Il Milan si affida all’attivissimo Leonardo per rafforzare ulteriormente la rosa nella sessione di mercato invernale: ancora affari con la Juventus? Il caso Caldara accende anzitempo il calciomercato del Milan. L’infortunio occorso al difensore ex Atalanta, è più grave del previsto, tanto da portare la società rossonera a sondare il mercato alla ricerca di un centrale per gennaio, anche a causa del possibile addio di Zapata. La ...

Calcio - Carlo Mazzone : “Totti è come un figlio. Bel rapporto con Guardiola e Baggio - sono felice di sentirli ancora” : Carlo Mazzone è il tecnico che vanta il maggior numero di panchine in Serie A: ben 792, cinque in più di Nereo Rocco. Ha allenato molto in provincia, ed ha avuto l’onore, da romano, di allenare anche la squadra giallorossa. Il suo nome però è legato anche agli anni in cui a Brescia, ad esempio, fece giocare assieme Pirlo e Guardiola, nonché Roberto Baggio, che aveva allenato già a Bologna. Mazzone ha concesso un’intervista a ...

Calcio - vincono ancora le italiane in Champions. La Juve conquista 3 punti d’oro all’Old Trafford di Manchester - la Roma rialza la testa con un 3-0 al CSKA Mosca : La Champions League riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: ossia con le italiane ancora una volta vincenti. La Juventus va a punteggio pieno nel suo girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United che rimane a 6 punti dopo lo scontro tra i due club in questione, terminato con un 1-0 in favore dei Campioni d’Italia. Decide la rete di Paulo Dybala al 17° minuto. Dimenticata la sconfitta casalinga contro la SPAL, torna a volare la ...

Antonio Cassano lascia il calcio / Fantantonio ci ripensa ancora : "Non ho più gli stimoli" : Finisce anche l'esperienza alla Virtus Entella, dopo un allenamento Antonio Cassano annuncia l'addio al calcio: "Servono passione, talento e stimoli. Io non ne ho più".(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il calcio definitivamente. Ecco la lettera di addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...

Partite truccate in Belgio - Vincent Kompany durissimo : 'calcio come prostituzione e droga - vi sorprendete ancora?' : Vincent Kompany interviene a gamba tesa in merito allo scandalo di calcioscommesse che ha investito il massimo campionato del Belgio: il difensore del Manchester City ci va giù durissimo Il calcio in ...