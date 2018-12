Asia Argento fa una proposta indecente a Salmo durante il concerto

Asia Argento e Fabrizio Corona - la loro love story : «Ci siamo visti quattro volte - è esploso il finimondo» : ?Ci siamo visti quattro volte ed è esploso il finimondo?, Asia Argento torna sulla sua relazione con Fabrizio Corona. La fotografatissima e chiacchieratissima love story come...

Asia Argento racconta : 'Con Corona un'amicizia morta sul nascere per il troppo gossip' : A pochi giorni dall'ospitata di Fabrizio Corona a "Non è l'Arena", anche Asia Argento ha parlato: sul nuovo numero di Maxim, infatti, sono riportate le prime dichiarazioni ufficiali dell'attrice sulla fine della sua breve relazione con l'imprenditore. La romana ha etichettato come "un'amicizia morta sul nascere" quella tra lei e l'ex re dei paparazzi, un'amicizia terminata soprattutto per l'eccessivo gossip che si è scatenato attorno a loro da ...

Asia Argento shock al concerto di Salmo : “Do 20mila euro a questo ragazzo per ficcarmelo dentro…” : Asia Argento torna a far parlare di se, questa volta al concerto di Salmo dove si presenta con una valigia piena di soldi Asia Argento si è fatta notare in occasione del concerto tenuto da Salmo al Palalottomatica di Roma domenica scorsa. L’attrice, infatti, è salita sul palco con una valigetta piena di soldi in mano e ha rivelato: Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro. Voi accettereste? Il rapper ha aperto e ...

Asia Argento : "Con Fabrizio Corona - è esploso il finimondo. Caso Weinstein? Non mi sono svegliata all'improvviso..." : Dall'ottobre 2017, la vita pubblica di Asia Argento è stata ricchissima di eventi: le accuse di stupro rivolte a Harvey Weinstein, l'impegno in prima linea con il movimento #MeToo, il suicidio del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie ricevute dall'attore Jimmy Bennett, l'esclusione da X Factor e il chiacchieratissimo flirt con Fabrizio Corona. Intervistata da Maxim, Asia Argento ha ripercorso gran parte di questi eventi, ...

Asia Argento : “Con Corona ci siamo visti quattro volte. Ma non parlerei di ipocrisia nel nostro caso” : Maxim sceglie Asia Argento per la cover di questo mese e l’attrice si racconta al direttore, Claudio Trionfera. Doverosi alcuni passaggi sul #metoo e su questo suo difficile periodo, un periodo nel quale Asia ha perso il compagno Anthony Bourdain, in tragiche circostanze. A proposito di “amore”, la figlia di Dario non usa questo termine per descrivere la storia con Fabrizio Corona: “Ci siamo visti 4 volte ed è esploso il ...

Asia Argento al concerto di Salmo - sul palco per una proposta provocatoria da 20.000 euro (video) : In occasione del concerto a Roma di Salmo, Asia Argento è salita sul palco del rapper in un ruolo provocatorio e di risposta a una canzone del suddetto in cui viene nominata. È accaduto domenica sera 16 dicembre al Palalottomatica di Roma durante una delle tappe del tour di uno dei più amati rapper d’Italia che solo con il suo ultimo album Playlist ha scalato ogni classifica guadagnando dischi di platino per le migliaia di copie vendute, ma ...

Fabrizio Corona rivela che Asia Argento lo ha lasciato con un sms : Asia Argento e Fabrizio Corona hanno avuto una breve (circa un mese) ma molto intensa storia d'amore, conclusasi però non nel migliore dei modi. Il loro rapporto è arrivato al capolinea da circa una ventina di giorni, senza che il tempo abbia placato gli animi dei due ex. L'uomo, sulla sua nuova rivista di gossip "The king-Corona Magazine" , affronta diffusamente il tema, esprimendo anche il suo rammarico per la fine di una storia scoppiettante, ...

Asia Argento batte Fabrizio Corona 1 a 0 : A futura memoria, ricordiamo che con Fabrizio per un battito di ali era stata la sua ragazza? Compagna? Fidanzata? Vabbè erano stati insieme per qualche giorno. Tempo di tre o quattro trasmissioni, di ...

Fabrizio Corona ecco come mi ha lasciato Asia Argento : Fabrizio Corona è stato ospite a “Non è l’Arena “di Massimo Giletti ha parlato a lungo, anche della sua breve ma intensa relazione con Asia Argento rispondendo, una volta per tutte, a tutti quelli che hanno pensato che i due si siano messi d’accordo (tra interviste in tv e gossip sui magazine rosa) per avere un beneficio economico ed un ritrovo di immagine. Corona ha affermato che quella a tutti gli effetti, a suo dire, sembra una ...