Richiesta e requisiti reddito di cittadinanza sul sito Imps | mezzo milione di italiani

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Come si fae quali sono iper ildi? L'intervento cardine del nuovo Governo, voluto in particolar modo dal Movimento 5 Stelle è stato oggetto di una bufala "telecomandata" e che ha fatto riferimento al.it. I nostri lettori hanno letto bene e non si tratta affatto di un'errore di digitazione in riferimento al noto ente pubblico Inps: circadiè caduto nella trappola d unfake per faredel sussidio, senza accorgersi poi della reale natura della pagina web in questione.La società di comunicazione Ars Digitalia, a puro scopo dimostrativo e divulgativo, ha voluto dimostrare quanto sia semplice ingannare tanti internauti, purtroppo anche in gravi ristrettezze economiche, con un finto modulo dideldie con unfasullo raggiungibile all'indirizzo.it che ...