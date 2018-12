Metro Exodus | 4A Games torna a mostrarci il gioco in alcune nuove immagini

Metro Exodus è già entrato in fase gold : uscirà con una settimana d'anticipo : Attraverso un comunicato stampa diramato questo pomeriggio, Deep Silver e 4A Games hanno annunciato che dopo cinque anni di sviluppo Metro Exodus è finalmente entrato in fase gold qualche giorno prima del previsto, e per questo la data di lancio è stata anticipata di una settimana al 15 febbraio.Per festeggiare la notizia, Deep Silver è felice di svelare la spettacolare Title Sequence di Metro Exodus, creata dallo studio Elastic di Santa Monica ...

Metro Exodus entra in fase GOLD : Deep Silver e 4A Games sono fieri di annunciare che, dopo cinque anni di sviluppo, METRO EXODUS è entrato in fase GOLD e sarà disponibile a tutti i giocatori una settimana in anticipo. Lo spettacolare terzo capitolo dell’acclamata saga di METRO sarà disponibile il 15 febbraio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. METRO EXODUS disponibile da Febbraio 2019 Klemens Kundratitz, CEO presso Deep Silver ha dichiarato: I ...

Deep Silver annuncia la Spartan Collector’s Edition di Metro Exodus : Durante l’X018 di Microsoft, Deep Silver ha annunciato la Spartan Collector’s Edition di Metro Exodus, una speciale edizione da collezione riservata ai fan della serie, a seguire tutti i dettagli. Metro Exodus: Tutti i dettagli sulla Spartan Collector’s Edition Immergiti nel mondo di Metro Exodus con la Spartan Collector’s Edition. Creato in collaborazione con 4A Games e realizzato con materiali di altissima ...

La splendida Metro Exodus Spartan Collector's Edition è stata finalmente rivelata : 4A Games ha colto l'occasione, in occasione dell'X18 Fan Fest, per presentare un'edizione speciale del suo sparatutto post apocalittico Metro Exodus.Il titolo, atteso per febbraio su PS4, Xbox One e PC è sicuramente un progetto ambizioso, per cui un'edizione speciale del gioco non peterva certo mancare, riporta Variety.La Spartan Collector's Edition sarà venduta al prezzo di 149,99 dollari stand alone, altrimenti a 234,99 dollari in bundle con ...