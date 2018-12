Grande Fratello Vip | Stefano mette un freno a Benedetta | ' Rivoglio la mia vita con Dasha'

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza su Stefano : 'Situazione esasperata dai coinquilini' : Benedetta Mazza è stata una delle protagoniste più apprezzate della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non sia riuscita ad arrivare in finale, ha dichiarato di essere soddisfatta del suo percorso. Non ha mai nascosto il suo interesse per Stefano Sala, ma ha sempre rispettato la sua relazione con Dasha Dereviankina. Durante un'intervista rilasciata al portale SuperGuida Tv, non ha solo parlato del suo rapporto con il ragazzo, ma ...

Grande Fratello Vip 3 - Benedetta Mazza : "Stefano Sala? Non ho aspettative. La battuta di Eleonora Giorgi è stata di cattivo gusto" : Benedetta Mazza, la showgirl emiliana nota soprattutto per essere stata una delle Professoresse de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1, è stata intervistata dal sito SuperGuida Tv, al termine della sua esperienza nella terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 terminato con la vittoria di Walter Nudo.La showgirl 29enne, sostanzialmente, ha chiuso la sua avventura con un bel sesto posto, arrivando fino ...

Grande Fratello Vip - la verità di Benedetta Mazza su Stefano Sala : «In un anno tante cose sono cambiate» : In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro '.

Grande Fratello Vip - il crollo emotivo di Andrea Mainardi : davanti a Silvia Toffanin - non regge l'emozione : Andrea Mainardi , lo chef bergamasco arrivato secondo al Grande Fratello Vip 3 , si confessa a Verissimo da Silvia Toffanin . La commozione lo travolge quando parla del padre 78enne che, purtroppo, ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo rivede la sorpresa dei figli e piange a Verissimo : Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, dedicata interamente ai protagonisti del Grande Fratello Vip 2018. Una vera e propria reunion con la presenza in studio di tutti i finalisti di questa terza edizione del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. Tra questi il vincitore Walter Nudo che si è portato a casa il premio finale di 100 mila euro, di cui ...

Grande Fratello Vip 3 - Andrea Mainardi a Verissimo : "Antonella Clerici? Persona umana e straordinaria - le sarò sempre riconoscente" : Andrea Mainardi, lo chef bergamasco lanciato da La prova del cuoco, programma in onda su Rai 1, ha terminato la propria esperienza al Grande Fratello Vip 3, con un ottimo secondo posto.Tra i Personaggi più positivi all'interno della Casa, il cuoco e Personaggio televisivo 35enne ha rilasciato la sua prima intervista televisiva post-reality a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5, ogni sabato ...

Walter Nudo in lacrime a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Walter Nudo piange a Verissimo Momento di commozione a Verissimo per Walter Nudo. Il vincitore del Grande Fratello Vip non è riuscito a trattenere le lacrime mentre rivedeva la sorpresa dei figli Martin e Elvis. Quella che i due ballerini hanno fatto all’italo-canadese durante la finale del reality show. “I figli so’ […] L'articolo Walter Nudo in lacrime a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip ...

Andrea Mainardi/ 'Mia figlia Michelle? Il Grande Fratello Vip mi ha fatto capire tanto!' - Verissimo - : Andrea Mainardi e la sua positiva esperienza al Grande Fratello Vip 2018: lo chef ospite oggi di Silvia Toffanin a Verissimo.

Francesco Monte e Giulia Salemi a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip : «La prima notte fuori dalla Casa siamo stati insieme» : 'Speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso' . Francesco Monte ospite oggi insieme a Giulia Salemi nella puntata Verissimo dopo il Grande Fratello Vip che li ha visti arrivare in ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi : «Siamo una coppia - la favola continua» : “Con Giulia non è più un’amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa”, Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, vinto come riportato da Leggo.it vinto da Walter Nudo, sono ospiti del programma “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin e in onda sabato 15 dicembre, per parlare della loro relazione, nata proprio fra le mura del reality. Francesco ha ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala in crisi con la fidanzata Dasha? : «Felice del rapporto con Benedetta» : Tra Stefano Sala e Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip continua l'affettuosa amicizia. Il modello in un'intervista a SuperGuida Tv rivela di non aver ancora parlato con la fidanzata Dasha. ...

