Diretta Sorteggi Champions Champions League | Juve e Roma in corsa

LIVE Sorteggio Champions League - guardalo in Diretta Streaming : ottavi da svelare : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Sorteggio DEGLI ottavi DI Champions League DALLE ORE 12.00 Oggi, lunedì 17 dicembre alle ore 12.00, avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In questa sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora fa parte delle teste di serie e ...

LIVE Sorteggio Europa League in Diretta : Napoli - Inter e Lazio scoprono le avversarie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE al Sorteggio degli accoppiamenti dei sedicesimi dell’Europa League di calcio 2018-2019: oggi alle ore 13.00 le tre italiane in gara, ovvero Inter, Lazio e Napoli conosceranno le avversarie che dovranno affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare agli ottavi. Le teste di serie saranno le vincitrici dei dodici raggruppamenti e le quattro migliori retrocesse dalla Champions League, che ...

LIVE Sorteggio Champions League 2019 in Diretta : Juventus e Roma scoprono le avversarie degli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, l’urna di Nyon è pronta per definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione DIRETTA della massima competizione continentale per importanza: le migliori 16 squadre d’Europa attendono di scoprire le proprie avversarie per i match andata-ritorno in programma tra febbraio e marzo. Il regolamento ...

Champions ed Europa League - sorteggi in Diretta su Sky : Chiusa la fase a gironi di Champions League ed Europa League, per le massime competizioni calcistiche europee a livello di club è tempo di sorteggi, che oggi, lunedì 17 dicembre, verranno effettuati a Nyon, in Svizzera.Per la Champions, gli accoppiamenti per gli ottavi di finale avranno inizio alle ore 12, mentre per l’Europa League, che ha un turno in più, quelli per i sedicesimi cominceranno alle ore 13. prosegui la letturaChampions ed ...

Champions League 2018-19 : sorteggio ottavi di finale con Juventus e Roma - Diretta su Sky : Si svolgerà lunedi 17 dicembre alle 12:00 a Nyon (Svizzera) il sorteggio relativo agli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League 2018-19. Interessate da vicino Juventus e Roma, uniche due superstiti della spedizione italiana nella massima competizione europea per club dopo la retrocessione in Europa League di Inter e Napoli. Le due fasce del sorteggio: Juventus in prima, Roma in seconda Il sorteggio prevede la divisione delle ...