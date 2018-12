Clima | Mattarella | Servono scelte coraggiose

Clima - Mattarella : “Ora servono scelte coraggiose” : I cambiamenti Clima tici “potrebbero trasformare radicalmente il rapporto fra l’umanità e il pianeta e dunque non è possibile accontentarsi di timide intese. Occorrono, invece, scelte coraggiose e condivise – scelte autenticamente multilaterali – che segnino un percorso da seguire fedelmente, per il bene di tutti”. Lo afferma il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in ...

Mattarella firma convenzione sul Clima : 17.16 "Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta di 16 capi di Stato e di governo europei - per l'Italia firmata da Mattarella - per la Conferenza Onu sul cambiamento climatico ...