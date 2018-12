Parroco genovese contro Salvini | «A Natale la mia chiesa resta chiusa»

vanityfair

(Di domenica 16 dicembre 2018) «San Torpete chiude le porte al: in questo anno 2018, se Gesù, con Maria e Giuseppe, si presentasse da noi per celebrare la sua nascita, col decreto immondo disarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perché migrante economico, perché senza permesso di soggiorno».Con Don Paolo Farinella,delladi San Torpete, nel pieno centro storico di Genova, non si scherza: prete cattolico dal cuore laico, come ama definirsi, antiberlusconiano convinto (famose le sue invettivel’ex Cavaliere), non teme di esporsi con i suoi pensieri e con le sue azioni. E a chi lo attacca con la scusa che «il prete deve occuparsi di anime» e non di politica, risponde che se facesse solo quello, avvalorerebbe l’idea di «una religione amorfa e fuori della storia, funzionale al potere di turno per averne vantaggi e privilegi».La sua protesta è netta: per il prete ...