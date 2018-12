corrieredellosport

: RT @paoloasr81: 100 striscioni 'Pallotta Vattene' x un presidente ke paga 100 milioni di euro d'ingaggi e ke in proporzione spende in perce… - FrancescaRoma41 : RT @paoloasr81: 100 striscioni 'Pallotta Vattene' x un presidente ke paga 100 milioni di euro d'ingaggi e ke in proporzione spende in perce… - contribuenti : 'Pallotta vattene', striscioni a Roma - DionisiMar : RT @IlarioDiGiovamb: Cento striscioni tappezzano la Capitale. Alla vigilia di #RomaGenoa i tifosi giallorossi hanno un messaggio per il Pre… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) ANSA, -, 16 DIC - Decine dicontro il presidente della, James, sono stati appesi nella notte per le via della Capitale, in diversi punti della città. La contestazione dei ...