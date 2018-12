Palermo | salva e in buone condizioni la speleologa bloccata in una grotta

Palermo - è salva la speleologa caduta in una grotta : E' stata riportata in superficie in buone condizioni di salute la speleologa di 42 anni rimasta ferita sabato all'interno dell'Abisso del Vento, la grotta nel territorio madonita di Isnello , Palermo, ...

Palermo - salva la speleologa bloccata in una grotta : soccorritori al lavoro per 12 ore : È stata riportata in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita sabato pomeriggio dentro l'Abisso del Vento, a cento metri di profondità, nelle Madonie (Palermo). I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l'80%.Continua a leggere

Palermo. Falsomiele : Salvatrice Spataro uccide il marito Pietro Ferrara : Salvatrice Spataro ha ucciso a coltellate il marito Pietro Ferrara. Entrambi hanno 45 anni. E’ stata l’assassina a chiamare i

Mafia : Prefetto Palermo - interdittive salvaguardia libera concorrenza : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "I provvedimenti interdittivi" antiMafia adottati dai prefetti "costituiscono una insostituibile difesa e salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione". Lo ha detto la Prefetta d

Chirurgia : nuova valvola aortica salva-vita impiantata a Palermo : Una nuova valvola aortica con tecnologia a procedura semplificata potrà diminuire i tempi di ospedalizzazione dei pazienti sottoposti a procedure di cardioChirurgia mini-invasiva come la TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), migliorare la procedura di impianto e ridurre i rischi post-operatori. Il nuovo sistema è in utilizzo presso l’IRCCS ISMETT di Palermo. La struttura siciliana, infatti, è una delle prime individuate in tutto il ...

Maltempo - cane salvato in mare a Palermo : Gli uomini della Guardia Costiera di Porticello a Palermo hanno salvato in mare un cane pastore tedesco probabilmente arrivato li per il Maltempo

Cane spinto in mare dalla furia dell'acqua a Palermo : salvato : Una cucciola di Pastore tedesco è stata salvata dalla Guardia costiera di Porticello , Palermo, che l'ha soccorsa, dopo una segnalazione arrivata al 1530, a circa un miglio dal porto della località ...

Sicilia - i carabinieri di Palermo salvano automobilisti dalle acque del fiume Platani : Quattro persone erano rimaste intrappolate nella loro auto in balie delle acque del fiume Platani, esondato nelle scorse ore. I carabinieri di Palermo hanno raggiunto gli automobilisti, portandoli in salvo L'articolo Sicilia, i carabinieri di Palermo salvano automobilisti dalle acque del fiume Platani proviene da Il Fatto Quotidiano.

Serie B - Palermo-Venezia 1-1 : Struna salva i siciliani allo scadere [FOTO] : 1/16 Davide Anastasi/LaPresse ...

Maltempo Sicilia : alberi caduti a Palermo - case evacuate e famiglia salvata a Piazza Armerina : Il Maltempo sferza ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Colpita pesantemente anche Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco.Continua a leggere